Hacen lo que les da la gana con España

Hay una parte de España, minoritaria, que hace lo que le da la gana con la Nación y con el Estado, mediante decretos, leyes, rindiendo instituciones, invadiendo normas y procedimientos, pariendo ordenanzas, con lo que sea. Y hay otra parte de España, mayoritaria, que asiste impotente a este carnaval perpetuo del guión agit-prop repetido que tiene como finalidad "elevar la tensión" que despierte los odios necesarios para reavivar un voto asqueado de tanta estafa moral, de tanta corrupción política y de tanta ineptitud gubernamental.

Recuerden cómo en la acampada del 15-M (mayo) de 2011 el lema principal era "No nos representan", en ataque furibundo contra las élites política partidistas, la falta de oportunidades de los más jóvenes hipotecados y la ruina de las clases populares originadas por una crisis —con un gobierno del PSOE al frente— que congeló las pensiones y mandó a millones de españoles a la quiebra salarial. Y no olviden cómo terminó aquel movimiento de inocentes indignados que en sólo unos meses fueron expulsados de la dirección y sustituidos por una burocracia comunista podemita que contradijo en poco años todo lo que predicó.

Ahora, con esto de Maricarmen Abascal —habrán notado de qué modo tan astuto se elude el apellido— el panfleto de agit-prop ha vuelto. Se ha invadido, de nuevo, la Puerta del Sol de Madrid con tiendas de campaña y desorden urbano que cae justo debajo del despacho de Isabel Diaz Ayuso —en el 15 M fue el de Esperanza Aguirre—. Ni entonces ni ahora fueron a acampar a Moncloa donde se sentaban y se sientan los presidentes socialistas responsables de los males denunciados entonces y ahora.

El que quiera ver en lo que ocurre un movimiento espontáneo de ciudadanos enfadados, no tiene ni idea de lo que es la agit-prop, que funciona así:

Elección del detonante: Un caso concreto y claro sin la más mínima intención de ecuanimidad ni de servicio al interés general: el desahucio de Maricarmen Abascal, emblema luego de una reivindicación del derecho a la vivienda.

sin la más mínima intención de ecuanimidad ni de servicio al interés general: el desahucio de Maricarmen Abascal, emblema luego de una reivindicación del derecho a la vivienda. Ingeniería del caos : De la protesta a la acampada en Sol, con tiendas ya compradas, participación de Greenpeace e instrucciones vertidas en redes sociales. Aquí hay más preparación previa de la acampada: un pequeño círculo había previsto tiendas y material, contactado con Greenpeace y difundió la instrucción por WhatsApp poco antes de terminar la marcha.

: De la protesta a la acampada en Sol, con tiendas ya compradas, participación de Greenpeace e instrucciones vertidas en redes sociales. Aquí hay más preparación previa de la acampada: un pequeño círculo había previsto tiendas y material, contactado con Greenpeace y difundió la instrucción por WhatsApp poco antes de terminar la marcha. Minoría de agitadores profesionales: Fueron 20 personas las que comenzaron a montar las primeras tiendas antes de que llegara el grueso de la manifestación . Luego abastecimiento de sacos, agua, carpas, baños portátiles y generadores. 400 tiendas tras la noche.

. Luego abastecimiento de sacos, agua, carpas, baños portátiles y generadores. 400 tiendas tras la noche. Consigna: Se comunicó a los manifestantes que se estaba montando el campamento desde la microfonía controlada.

Humanización de la consigna: "Ni una Maricarmen más". Cara y ojos y ampliación del proyecto.

Un fin visible: El "decreto Maricarmen": todo para los inquilinos, ninguneo para los propietarios , fin obligatorio de los desahucios, alquileres indefinidos.

, fin obligatorio de los desahucios, alquileres indefinidos. Organización: Desde la primera noche, logística, material, comunicación interna y externa, turnos y asambleas de encuadre

Propaganda: Redes sociales, difusión de imágenes, control de periodistas, expulsión de visitantes incómodos, todo ello coordinado por álguienes .

. Expansión: Extensión a otras ciudades mediante partidos y organizaciones preexistentes, nuevos campamentos como en el 15-M.

Duración controlada: Ya se ha decidido continuar aunque se apruebe un Decreto y se resuelva el caso de Maricarmen.

Objetivo final: Influir en las elecciones generales inminentes, bien diferenciando la extrema izquierda del gobierno al que apoya desde hace ocho años, bien recuperando la ilusión por el voto desde unos sondeos descalabrantes.

Es que es de libro. Además, se señala arteramente a culpables que no lo son —Ayuso, Almeida, Feijoo, Abascal— y se oculta a los que sí lo son —PSOE, Sánchez, Sumar, Podemos, Bildu, PNV y Esquerra—; se manda al baúl de los recuerdos los cien y un casos de corrupción, con condenas de cárcel y juicios pendientes del partido en el gobierno y de su presidente y de paso, se administra el bálsamo del olvido sobre lo que está ocurriendo en las calles de Ceuta, con escándalos diarios —violaciones de menores incluidas— y confesión tardía de su ex delegado del gobierno en la ciudad, reconociendo cuánto y cómo mintió sobre la invasión del 30 de julio.

Un puñado de izquierdistas en Sol logra más en menos tiempo que 80.000 ceutíes y que millones de españoles manifestando su dolor en las calles por una Ceuta a la que han desahuciado de su vida civil y de su casa española. Es la lección. O manda la izquierda o no manda nadie.

Cuando lo creen conveniente, irrumpen, acampan, presionan, violan normas, reglas, marcos, resoluciones y estatutos y ni la Policía ni nadie del Estado, que debe garantizar la seguridad y la igualdad de todos, también la de los ciudadanos de Madrid, la de los comerciantes de Sol o la de los españoles que tienen alquiladas viviendas que pagaron con su esfuerzo laboral, personal o familiar… hace nada, salvo ceder y ceder. Todo les está permitido. Pero esta vez se les ha visto el plumero.

Están haciendo lo que les da la gana con España. Ya es hora de que algo así tenga consecuencias absolutamente visibles y desconsoladoras para sus instigadores. ¿Que no? Pues adiós, España democrática, adiós. No, ni oposición cobarde ni valiente. Lo que tenemos es una oposición inútil. Habrá que aprender a acampar.