El Gobierno trocea su plan de vivienda en dos decretos

PSOE y Sumar han necesitado horas de negociaciones y llevar el acuerdo hasta el límite para cerrar finalmente el paquete de medidas de vivienda que el Gobierno aprobará en el Consejo de Ministros. La falta de entendimiento entre los dos socios obligó incluso a retrasar una hora el inicio de la reunión, mientras Sumar mantenía su presión sobre los socialistas para introducir sus principales reivindicaciones.

El acuerdo, que "incluye dos decretos", según fuentes gubernamentales llega después de una negociación marcada por las diferencias entre los socios y después de que Sumar advirtiera de que no estaba dispuesto a respaldar un decreto "con medias tintas o parches". Finalmente, las dos formaciones han anunciado un pacto que, según estas mismas fuentes permitirá "aprobar las medidas de vivienda y dar respuesta a las demandas de la ciudadanía y avanzar en derechos".

Sin embargo, la decisión de trocear las medidas de vivienda en dos decretos evidencia también la estrategia del PSOE para sortear las diferencias dentro de la coalición y, al mismo tiempo, asegurarse los apoyos necesarios en el Congreso. Por un lado, quedan las medidas que Sumar presenta como sus principales conquistas y, por otro, aquellas que pueden concitar un respaldo parlamentario más amplio, incluido el de Junts.

La fórmula no es nueva. El Gobierno ya recurrió a ella hace seis meses con el decreto anticrisis por la guerra de Irán, cuando Sumar se plantó en el Consejo de Ministros al exigir que se incorporasen medidas de vivienda. La solución pasó entonces por separar los contenidos en dos decretos.

El Gobierno aún no ha detallado cómo se han resuelto las principales discrepancias que han mantenido enfrentados al PSOE y Sumar durante las últimas horas, como la renovación automática de los alquileres, la regulación del alquiler habitacional y la protección completa frente a los desahucios. La incógnita cobra especial relevancia después de que Sumar haya mantenido una posición de máximos durante toda la negociación. La formación había dejado claro que no avalaría un texto que considerase insuficiente. Será precisamente la letra pequeña del decreto la que permita comprobar qué demandas han acabado incorporándose y cuáles han quedado por el camino.

PSOE y Sumar pretenden convertir la vivienda en una de las grandes banderas de su discurso político ante el horizonte electoral y presentar el acuerdo como una respuesta a uno de los principales problemas que afectan a los ciudadanos.

Este es solo el primer escollo que ha tenido que superar el decreto. Una vez aprobado por el Consejo de Ministros, el real decreto de vivienda tendrá que pasar por el Congreso de los Diputados, donde Junts ya ha advertido de que no respaldará un texto que, en palabras de los de Carles Puigdemont, "da por buenas las okupaciones". El apoyo de Junts resulta clave para que el Gobierno pueda sacar adelante las medidas de vivienda en la Cámara Baja, por lo que el acuerdo alcanzado entre PSOE y Sumar no garantiza todavía la aprobación definitiva del decreto.