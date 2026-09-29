Del 'Imago Dei' a la tribu

Hay pocas ilusiones más peligrosas que la creencia en el progreso lineal de la historia. Nos han educado en la fe secular de que la humanidad avanza de manera inexorable hacia cotas cada vez mayores de libertad, justicia y racionalidad. Sin embargo, si uno observa con atención la mutación jurídica y política de nuestro presente, comprobará que estamos asistiendo a un gigantesco movimiento de marcha atrás: un retorno calculado y entusiasta a las formas más rancias del tribalismo premoderno.

El viaje mental que propone la corrección política contemporánea —bajo la coartada buenista de "reconocer identidades" (género, raza, edad, procedencia) y blindarlas mediante estatutos legales diferenciados— no es vanguardia. Es un neofeudalismo de baja intensidad. Al fragmentar la sociedad en catálogos de colectivos tutelados, donde cada grupo detenta derechos y obligaciones a medida, se dinamita el pilar maestro de la civilización occidental: el ciudadano como sujeto abstracto, universal e igual ante la ley. Lo que ayer se llamaba fuero, privilegio o estamento, hoy se disfraza de cuota, categoría identitaria o discriminación "positiva".

Para entender la gravedad de esta mutación, hay que descender a su raíz más honda, que no es estrictamente política ni económica, sino metafísica. En el fondo, toda esta arquitectura identitaria es un ataque frontal y sistemático al cristianismo.

Frente al mundo antiguo y pagano —donde el valor del ser humano dependía estrictamente de su tribu, su gens, su casta o su estatus biológico—, el cristianismo introdujo la mayor revolución antropológica de la historia: el dogma del imago Dei. Ante Dios, y por extensión ante la ley moral y natural, desaparecen los accidentes corporales y tribales. No hay griego ni judío, siervo ni libre. El hombre emerge por primera vez como una persona individual, dotada de alma, libre albedrío y una dignidad ontológica insustituible. La Ilustración posterior se limitó a secularizar ese principio teológico y a trasladarlo al derecho positivo en forma de igualdad formal ante la ley. El "velo de ignorancia" institucional exigía que el juez o el legislador ignoraran el clan del reo para ver únicamente al individuo responsable de sus actos.

La política de identidades destruye precisamente eso. Al catalogar al ciudadano por su tribu biológica o social, la ideología woke no está inventando nada moderno: está resucitando el paganismo tribal. Nos devuelve al politeísmo de clanes, donde el individuo no cuenta como persona libre y moral, sino como mero peón de su grupo de adscripción, ya sea para recibir subvenciones y tutelas o para cargar con la culpa heredada de sus antepasados. Se liquida la responsabilidad personal en el altar de la tribu.

Imaginemos por un momento que este modelo neofeudal se consolida y se impone como hegemónico durante los próximos dos siglos. ¿Cómo mirarán los hombres de ese porvenir distópico a nuestra época?

Es fácil anticiparlo. En los manuales de historia de esa sociedad futura, los conceptos de "igualdad ante la ley", "mérito individual" o "Estado de derecho" no serán recordados como las grandes conquistas de la libertad, sino como un exótico, breve y peligroso anacronismo propio de un mundo retrasado e irresponsable. Les parecerá una absoluta barbaridad jurídica que en un tiempo pasado se osara juzgar a los seres humanos por sus actos y no por su pertenencia estamental. Verán la pretensión de tratar a todos por igual como una anomalía caótica que carecía de la "protección" y el corsé de los ministerios identitarios.

La distopía a la que nos encaminamos no es solo la muerte del Estado de derecho; es la consumación de una venganza milenaria contra la noción de persona. El círculo se cerrará: habremos destruido el legado clásico y cristiano de la libertad individual para volver al redil donde el hombre, de nuevo menor de edad, vuelve a pertenecer enteramente al tótem, al señor feudal y a la tribu.