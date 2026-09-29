PSOE y Sumar siguen sin acuerdo y fuerzan el retraso del Consejo de Ministros

Tras una larga noche de negociaciones, el Consejo de Ministros se retrasa por falta de acuerdo entre PSOE y Sumar. El socio minoritario del Gobierno continúa presionando para que el Ejecutivo incluya en el texto sus principales demandas en materia de vivienda y advierte de que no está dispuesto a respaldar una norma que, a su juicio, se quede corta.

La negociación entre los dos socios de Gobierno se mantiene abierta. Desde Sumar insisten en que todavía quedan cuestiones por cerrar y mantienen su posición de máximos para tratar de arrancar al PSOE un acuerdo que consideran suficientemente ambicioso.

"A esta hora seguimos negociando para que demos una solución real, factible, ambiciosa y valiente al problema de la vivienda", ha señalado la ministra de Sanidad y dirigente de Sumar, Mónica García, en TVE. García ha asegurado además haber "peleado" con el PSOE "para que vean la realidad de las familias".

El socio minoritario del Ejecutivo quiere que el decreto suponga una respuesta que esté a la altura de la situación de la vivienda. En este sentido, desde Sumar mantienen que "no vamos a avalar un decreto que se queda a medias". Una advertencia que llega en la recta final de las negociaciones y cuando el margen para introducir cambios antes del Consejo de Ministros es cada vez menor.

La negociación entra en su fase definitiva con Sumar reclamando que el texto recoja sus exigencias y dejando claro que no dará por bueno cualquier acuerdo. De hecho, no se descarta que puedan volver a escenificar una ruptura con el PSOE, como ya hizo el pasado mes de marzo, cuando los cinco ministros de Sumar plantaron a Pedro Sánchez en el Consejo de Ministros.

Las negociaciones se producen, además, apenas unas horas después de que Junts haya cerrado la puerta a votar a favor del decreto cuando llegue al Congreso de los Diputados. Los de Carles Puigdemont sostienen que el texto "da por buenas las okupaciones", anticipando así un nuevo frente para el Gobierno en su intento de sacar adelante la norma.