Un panfleto de guerrilla

El 30 de septiembre el gobierno de Sánchez ha abolido el derecho a la propiedad privada. La Constitución ha sido triturada por el Real Decreto-ley 26/2026. No es necesario ser jurista de reconocido prestigio para saber que estamos ante un panfleto gubernamental contra el orden constitucional y, sobre todo, contra la independencia del poder judicial. Es un autogolpe de Estado propio de un gobierno tercermundista. Los gobiernos chavistas de Venezuela no perpetraban panfletos de tan baja calidad como los de Sánchez. Ni siquiera el fulano que ha escrito el preámbulo de la miserable normativa se cree que la "función social de la vivienda", pretexto del asesinato a la mayor riqueza de España, sea compatible con el derecho de propiedad privada. No se trata de medidas sobre la protección de la vivienda, desahucios, alquileres y especulación inmobiliaria, sino de la desaparición del apartado 1 del artículo 33 de la Constitución.

A partir de ahora ya no se reconoce nada más que de boquilla, o sea, ideológica y cínicamente, el derecho a la propiedad. "Eres mi amigo", dicen al reo los revolucionarios, "pero el Partido ha decidido que yo debo matarte…". De modo similar opera este decreto. Es tan viejo el asunto que da asco hasta recordarlo. Estamos, sí, tratando con criminales de partido. La cosa es así de sencilla. Y así de cruel. Sánchez ha declarado la guerra a España, o sea a los españoles, porque nuestro país, nadie olvide este dato, está conformado mayoritariamente por pequeños propietarios, personas físicas que utilizan la propiedad como vía de riqueza y ahorro. El decreto no tiene otro objetivo mejor que asesinar el bien principal y mayor de los españoles: la propiedad privada. Y lo hace con saña totalitaria, es decir, poniendo a los administradores de la justicia, a los jueces, a su servicio. No se trata de establecer limitaciones a la propiedad sino de convertirlas en una privación de facto de la propiedad. No es menester esperar a lo que diga el Tribunal Constitucional, porque ya sabemos que la mayoría de esas limitaciones son inconstitucionales…

Los artículos 2, 5Dos y una disposición transitoria son las bases totalitarias para inutilizar todos los procesos judiciales en marcha que defienden la propiedad privada. Sí, y esto es lo más grave, el RDL establece que, hasta el 31 de diciembre de 2030, determinados procedimientos de desahucio pueden quedar suspendidos cuando el ocupante se encuentre en situación de vulnerabilidad y no tenga alternativa habitacional. Y esto no se limita exclusivamente a los llamados "fondos buitre" —¡qué cosa será eso!—. No te quitan la propiedad, dicen los cursis, pero te limitan temporalmente tu capacidad de recuperar la posesión de tu inmueble. Sí, todo eso pretenden hacerlo sometiendo a los jueces a sus dictados. El artículo 2 del decreto les ordena de modo imperativo suspender, sí, suspender todos los procedimientos judiciales generales y de desahucios. El propio resumen oficial del BOE indica que, en determinados casos, "el tribunal suspenderá el proceso por auto", incluso aunque ya exista sentencia, siempre que todavía no se haya producido el lanzamiento. Terrible.

No he contado cuántas veces el RDL ordena que un juez suspenda el procedimiento judicial contra quienes atentan contra el derecho de propiedad, pero son tantas que se diría que no tiene otra pretensión que hacer desaparecer el propio derecho de propiedad que debería amparar la Constitución. A eso le llaman "función social". El artículo 2 contempla que la suspensión pueda afectar a procedimientos que ya están en marcha e incluso cuando ya existe una sentencia, si todavía no se ha ejecutado el lanzamiento. El RDL 26/2026 no establece de modo explícito una confiscación general de viviendas privadas, pero ha vaciado por completo el contenido del derecho de propiedad. Y, para darle el tiro de gracia a los propietarios, han puesto una disposición transitoria especialmente importante: establece expresamente que el régimen del artículo 2 y el nuevo régimen del artículo 5.Dos serán aplicables a ejecuciones de resoluciones que ya estuvieran en curso cuando entre en vigor el decreto. O sea, la norma no se limita a procesos que comiencen mañana, sino que puede alcanzar determinados procedimientos que ya estaban en marcha.

En fin, el decreto tiene un marcado carácter totalitario. Cuestiona el derecho de propiedad y ordena a los jueces que suspendan todos lo procedimientos judiciales…, y luego dirán, sí, que la justicia es lenta.