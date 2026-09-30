Álvarez de Toledo: "El Gobierno le puso un piso a una puta en la plaza de España"

La sesión de control al Gobierno ha vuelto a elevar la tensión en el Congreso con el enfrentamiento entre Cayetana Álvarez de Toledo y Félix Bolaños. La diputada del PP ha exigido al ministro que responda por la responsabilidad política que el propio Pedro Sánchez reclamó cuando llegó a La Moncloa.

Álvarez de Toledo ha comenzado su intervención reprochando a Bolaños que no hubiera respondido a la cuestión planteada anteriormente y ha ido directamente al presidente del Gobierno. "¿Usted está implicado en el acoso a un juez o simplemente quiere saltar del barco, señor Bolaños?", le ha preguntado.

La diputada popular ha recordado entonces la doctrina que Sánchez defendió durante la moción de censura que le llevó a La Moncloa. "Sánchez llegó al poder invocando la responsabilidad política", ha afirmado. Y ha recordado que el actual presidente sostuvo entonces que Mariano Rajoy debía dimitir "no por corrupto, sino por haber nombrado a personas corruptas". "Después de Ábalos, yo le pregunto, ¿por qué Sánchez no se aplica a sí mismo su propia doctrina?", ha rematado.

Bolaños vuelve al 11-M

El ministro de la Presidencia ha optado por responder al ataque de la diputada popular, como ya suele acostumbrar en sus intervenciones, cuestionando su credibilidad y recuperando la polémica sobre el 11-M. "La prueba de que lo que dice el señor Tellado es un bulo es que la señora Álvarez de Toledo lo propaga", ha afirmado Bolaños, antes de calificarla como "la mayor difusora de bulos de la historia de nuestro país".

El ministro también ha cargado contra la actuación de la diputada durante la moción de censura de 2004 y ha recuperado sus declaraciones sobre los atentados del 11 de marzo. "¿Qué responsabilidad política asumió usted por esas mentiras?", le ha preguntado. Bolaños ha terminado calificando la forma de hacer oposición de Álvarez de Toledo como "ridícula, hiperventilada y tóxica".

La diputada popular no ha rebajado el tono en su segundo turno. "¿Por qué no contesta? ¿Por qué es tan cobarde? ¿Y por qué se lo permite a la presidenta de esta Cámara?", ha replicado antes de enlazar la situación de la vivienda con otros problemas que el Gobierno evita asumir después de casi 8 años en el poder.

"De apóstoles de la responsabilidad política a emperadores del escapismo. Corrupción, apagón, invasión. Nada es culpa suya", ha resumido.

Álvarez de Toledo ha puesto entonces el foco en la vivienda y en la situación de los propietarios frente a la okupación. Ha acusado al Ejecutivo de "hundir el alquiler, frenar la okupación, criminalizar al casero, arrasar la clase media y condenar a los jóvenes a no emanciparse jamás".

Y ha recurrido a una de las frases más contundentes de su intervención para atacar directamente a la política de vivienda del Gobierno: "El Gobierno le puso un piso a una puta en la plaza de España".

🔴 Álvarez de Toledo: "El Gobierno le puso un piso a una puta en la Plaza de España" pic.twitter.com/kAXKtSK9Xn — Libertad Digital (@libertaddigital) September 30, 2026

Después ha vuelto al problema de la vivienda y ha acusado al Gobierno de enfrentar a los propietarios con quienes necesitan una vivienda. "Acusan a la turba contra la propiedad, contra la ley y contra el Estado. En Sol y en Ceuta", ha proclamado.

"España necesita un desahucio urgente"

Después de cuestionar la política de vivienda del Ejecutivo, ha cambiado el sentido habitual del término "desahucio" para dirigirlo contra el propio Gobierno. "España necesita un desahucio urgente. Sí, el suyo de La Moncloa", ha sentenciado.

Bolaños ha vuelto a responder atacando personalmente a la diputada y ha recuperado de nuevo la polémica del 11-M. "Propagar el bulo del 11-M con más de 200 fallecidos es una indignidad", ha afirmado el ministro.

El ministro ha terminado preguntándole a Álvarez de Toledo "con quién está", si "con los especuladores desalmados o con la gente que necesita casa", mientras desde los escaños se sucedían las protestas.