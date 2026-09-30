Grandes buitres y pequeñas sindicatas

Qué cosas más extrañas pasan. Un desahucio en Madrid provoca protestas que desembocan en una tercermundista acampada en Sol y, al momento, un Gobierno que lleva ocho años agravando la crisis de la vivienda, se pone en modo "contrarreloj" y expele dos decretos en respuesta a la "movilización social". Enseguida, esos decretos encuentran la aprobación de un autodenominado sindicato de inquilinas, y este grupo, que representa al 0,1 por ciento de las personas que viven en alquiler, exige a los partidos que los convaliden en el Congreso. A contrarreloj y todo como un reloj. Qué curiosa y espontánea coordinación entre los que la montan en la calle y los que responden al clamor de la calle. Qué feliz está Pedro Sánchez de su carrera contrarreloj, una contrarreloj que le ha venido al pelo para sacudirse la fastidiosa murga de Ceuta, como se sacudió la decena de llamadas de un preocupado presidente Vivas antes del asalto.

No ha habido sindicato con más poder en España que este falso sindicato que ha conseguido "arrancar" los dos decretos de marras. En nada de tiempo, en una semana, la sindicata, como lo llamaré para abreviar, ha logrado sus objetivos y da por buenos dos decretos pergeñados en servilletas durante noches en vela con cacao de ministros. Extraño, no; extrañísimo. Los sindicatos se tienen que emplear a fondo, con largos procesos de conflictividad y negociación, para lograr sus reivindicaciones, si es que las logran. La sindicata, en cambio, fue llegar y besar el santo. Y su poder no se debe a la cantidad de gente que agrupa, unos diez mil, según sus datos. No hay más que compararlo con el número de afiliados que presentan los sindicatos: un millón, Comisiones Obreras, casi un millón la UGT, ciento cincuenta mil la USO, y doscientos mil el CSIF, sindicato de funcionarios. Claro que todos estos, con mayor o menor acierto, son sindicatos. La sindicata no lo es.

La ley de la calle tiende a salir mal. Entre mal y fatal, siendo optimistas. De aquella movilización social contra la primera sentencia de La Manada y su ignaro grito "¡no es abuso, es violación!", salió la ley del sólo sí es sí, que puso a violadores en la calle, redujo sentencias y acabó con distinciones necesarias que estaban en el Código Penal antes de que entraran a saco Irene Montero y su panda. Fue un fiasco total que Sánchez defendió como una ley de vanguardia que iba a ser imitada en Europa, y que hubo que cambiar, aunque el daño persiste. La defendió sabiendo que era un desastre porque era la ley de la calle, de una calle en la que veía el apetitoso voto femenino. Igual que ve ahora, en las tiendas y tenderetes que hacen de calle, con su porción de activistas y su cuota de ingenuos, el codiciado voto joven y la oportunidad de venderse, demagogia mediante, como el presidente que pone freno y bozal a "especuladores desalmados".

En el desahucio de una octogenaria han visto una desgracia muy oportuna y le están sacando provecho. Si hay fondos buitre en la vivienda, en la política hay buitres sin fondo. Entre estos buitres y la pequeña sindicata van a terminar de joder el tema de la vivienda. Ni hecho aposta.