El capítulo más grave de las cloacas del PSOE

De todas las nauseabundas "labores" llevadas a cabo por las llamadas cloacas del PSOE encaminadas a intentar anular, obstaculizar o desacreditar las investigaciones judiciales que afectaban tanto al entorno familiar del presidente del Gobierno como a numerosos dirigentes del PSOE, la consistente en contactar con clanes del narcotráfico para que amedrantasen a la juez de Badajoz, Beatriz Biedma, instructora de la causa contra el hermano del presidente, David Sánchez, es, sin duda, la más grave. Por ello nos resulta extraño que el Juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, instructor del caso cloacas del PSOE, habiendo recientemente admitido la personación de la juez Biedma en la causa, haya rechazado, sin embargo, investigar "por ahora" tan mafiosa y violenta actuación contra una juez.

Bien sea porque Pedraz quiera llevarlo como pieza separada, bien sea más probablemente porque la Fiscalía Anticorrupción había instado a Biedma a presentar sus fuentes y cualquier indicio que sustente la relación entre el organigrama liderado por Leire Díez y Sáenz de Tejada y el clan del narcotráfico de Badajoz con el objetivo de amedrentarla, el caso es que Biedma ha remitido un escrito este miércoles a Pedraz en el que explica que no quiso aportar información sobre las personas que le hicieron saber que era uno de los objetivos de la cloaca del PSOE porque quería "salvaguardar su futura declaración en el procedimiento de injerencias externas y de posibles presiones, así como para evitar que fueran localizados por la prensa y que sus manifestaciones e identidad fueran publicadas en medios de comunicación".

Por otra parte, Biedma hace un extenso repaso por el canal de Youtube de Sáenz de Tejada, que la menciona en numerosos vídeos del portal, llamado Magistrado Anticorrupción TV. Según recalca el escrito, Sáenz de Tejada incrementó notablemente sus ataques contra Biedma después del inicio de la instrucción del caso David Sánchez. Así, le habría pedido a Leire Díez que difundiera sus vídeos alcanzando mayor notoriedad. Sáenz de Tejada la llega a llamar "cobarde" y le acusa de violar los derechos humanos. Incluso, en uno de los vídeos, afirma que conoce el colegio en el que estudian sus hijos y asegura que asiste a las reuniones que organizan desde el colegio. También la interpela directamente con lo que parece una amenaza velada: "Te van a venir sorpresitas"

Podremos estar de acuerdo con la Fiscalía y, en su caso, con Pedraz, en que aportar indicios y el nombre de los testigos sea conditio sine qua non para abrir una investigación respecto de la denuncia planteada por Biedma. Pero también es perfectamente lógico que la instructora del caso contra el hermano del presidente del Gobierno no aportara en un primer momento el nombre de sus testigos. Y no lo decimos sólo por la presión que sobre ellos podrían hacer, ciertamente, los medios de comunicación, sino también —y eso lo añadimos nosotros— por temor a que esta especie de cosa nostra sanchista también pudiera amedrentarles a ellos.

El hecho es que Biedma ya ha aportado en sede judicial tanto sus fuentes como sus indicios, por lo que ya no hay excusa para que se investigue judicialmente el capitulo más grave de uno de los mayores escándalos de nuestra democracia como es el mafioso proceder de las llamadas cloacas del PSOE.