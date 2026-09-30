El Gobierno intenta resucitar su mayoría de investidura a golpe de concesiones a Junts

Con el decreto todavía sin redactar y con la propia ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, admitiendo públicamente que tenía un "cacao" y era incapaz de explicar sus detalles, el Gobierno llegó al Consejo de Ministros presumiendo de haber aprobado dos reales decretos con medidas en materia de vivienda. La escenificación fue de "orgullo" y "satisfacción", pese a que la negociación había vuelto a tensar las relaciones entre PSOE y Sumar y a que, horas después de su aprobación, algunos de los grupos parlamentarios de cuyos votos depende el Ejecutivo todavía no habían recibido el texto para leer la letra pequeña de los textos.

Para el Gobierno, sin embargo, el trabajo está hecho. "El Gobierno ha cumplido", sostienen fuentes gubernamentales, que presentan los decretos como una "oportunidad histórica". El Gobierno intenta recuperar así la aritmética que permitió a Pedro Sánchez ser investido el 16 de noviembre de 2023, aunque esta vez la suma se hace a regañadientes y con más de una factura encima de la mesa. Por un lado, necesita a Junts y acepta concesiones para asegurarse sus votos. Por otro, se encuentra con el rechazo de los convocantes de las acampadas por la vivienda y con las críticas de los partidos situados a la izquierda del PSOE, que consideran las medidas "insuficientes". Una ecuación difícil de cuadrar que Moncloa intenta resolver con un argumento sencillo como "es mejor tener algo que no tener nada".

"Con el contexto social no hay ningún motivo para tumbar un decreto de estas características", defienden fuentes del Gobierno, convencidas de que los partidos situados a su izquierda difícilmente asumirán el coste político de votar en contra de unas medidas de vivienda después del impacto que ha tenido el caso Maricarmen. "Lo que hace una semana quizá no concitaba los apoyos igual ahora si", aseguran.

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, resumió la situación distinguiendo entre dos decretos, uno para "aprobar", precisamente el que incorpora las concesiones a Junts, y otro para "frustrar". Podemos, incluso antes de conocer el texto que se votará este viernes, ya lo calificaba de "light".

Y es que para que Junts entre por el aro, el Gobierno ha tenido que volver a pasar por caja. Los pisos turísticos tributarán con un IVA del 10%, frente al 21% que proponía inicialmente Sumar. A los pequeños propietarios se les ofrecen además bonificaciones fiscales y compensaciones cuando no puedan desahuciar a inquilinos que no paguen. Y la nueva regulación sobre los alquileres de habitaciones no se aplicará en Cataluña, que mantendrá su propia legislación en esta materia.

Desde el Gobierno intentan restar importancia al descontento. "Cualquier mejora es un éxito", sostienen, mientras admiten que "es imposible contentar a todo el mundo". Sin embargo, en Moncloa se muestran "confiados y convencidos" de que este viernes lograrán salir airosos de la votación.

"No se puede decir que el gobierno vaya a fracasar si no sale", insisten fuentes del Ejecutivo, que separan así el resultado parlamentario de la responsabilidad política sobre unas medidas impulsadas después de ocho años en el Gobierno y en un momento en el que la vivienda es en uno de los principales focos de malestar social.