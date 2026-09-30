El Senado aprueba la reforma de la Ley de Extranjería para las devoluciones en caliente de Ceuta con el rechazo del PSOE

El Senado ha aprobado la reforma de la Ley de Extranjería propuesta por el PP para favorecer las devoluciones en caliente en la frontera marítima. El cambio legislativo tiene por objetivo dar respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo que sentenció en contra de este tipo de prácticas cuando los inmigrantes cruzan a nado, ya que no existe una limitación física.

El Gobierno de Pedro Sánchez respondió a la invasión, que vinculó con el fallo, colocando unas boyas, y anunció cambios legislativos, pero dos meses después siguen sin producirse. Por eso, el PP aceleró la tramitación de la propuesta que registraron en las Cortes el pasado 15 de julio, antes de la invasión, y con la que pretendían corregir el agujero detectado por el TS.

La Mesa del Congreso de Francina Armengol bloqueó la iniciativa, que ahora ha salido adelante en la Cámara Alta con los votos del PP, Vox y UPN, y el rechazo del resto de la Cámara, incluido PSOE, que ha calificado la iniciativa de "simplona" ante una "problema muy complejo", según ha dicho la senadora socialista Inma Sánchez Roca, durante el debate. "Solo buscan que se pueda pensar que, si hay entradas irregulares, la devolución será inmediata, y saben que no es así", ha añadido.

La portavoz del PP, Alicia García, ha defendido que, si el Gobierno hubiera reformado la Ley de Extranjería antes de la invasión, habrían acabado, al menos, "con la excusa" para cruzar la frontera. García ha criticado la actuación del Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska por limitarse a colocar unas boyas: "La seguridad jurídica de la frontera sur de España y Europa, atada a un flotador", decía.

Armengol, clave en el futuro bloqueo

La norma pasará, ahora, al Congreso, donde es previsible que Armengol guarde la ley en el llamado 'congelador', donde permanecen hasta 40 leyes salidas de la Cámara Alta. El Gobierno incluso ha vetado enmiendas aprobadas en el Senado por, supuestamente, afectar a los Presupuestos Generales del Estado o ha alargado el trámite legislativo ampliando sine die el plazo de enmiendas.

Prácticas, todas ellas, para impedir que se evidencie, más aún, la minoría parlamentaria del Gobierno ya que, varias de esas leyes, como la antiokupa, podrían salir adelante con el apoyo de PP, Vox y Junts. Precisamente, el viernes el Ejecutivo vuelve a someterse a la prueba de la Cámara con sus dos decretos sobre vivienda. Uno de ellos, al menos, decaerá por el rechazo anunciado de los de Puigdemont.