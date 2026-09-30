Ester Muñoz recuerda a Cuerpo que en Ceuta "se viola a plena luz del día" y el ministro habla de "mensajes falsos"

Cuando se cumplen dos meses de la invasión de Ceuta, el Gobierno sigue refugiándose en el mismo argumento: que trabaja para recuperar la normalidad en la ciudad autónoma. Mientras, evita responder por los graves sucesos que se están produciendo en la ciudad y carga contra el PP.

"Dos invasores han violado brutalmente a plena luz del día a una menor en Ceuta. ¿Les parece normal lo que está ocurriendo en Ceuta?", ha preguntado la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, al vicepresidente primero, Carlos Cuerpo. "¿Y cuál fue la respuesta del Gobierno? El silencio", ha denunciado la diputada del PP, ante un ministro que se ha limitado a asegurar que el Ejecutivo trabaja para recuperar la normalidad y a arremeter contra el principal partido de la oposición.

"La gran pregunta es cómo están ustedes contribuyendo desde la responsabilidad que tienen como principal partido de la oposición", ha respondido Cuerpo, señalando también a las responsabilidades de la ciudad autónoma y de las comunidades presididas por el PP.

"Yo le hablo de una menor violada brutalmente y usted no dice absolutamente nada. Yo no se si es que usted no tiene cintura política para salirse de lo que le escriben o realmente es tan frío e insensible como aparenta", le ha reprochado Muñoz. "Es canallesco y perverso responsabilizar a la oposición de lo que es responsabilidad del Gobierno y, a pesar de ello, les hemos propuesto muchas medidas que no han llevado a cabo", decía.

"¿Cómo se puede pasar de página cuando no puedes llevar a tus hijos al parque porque tu ciudad está tomada? Ustedes quieren cambiar de pantalla, pero no se lo vamos a permitir", ha avisado la diputada del PP, reclamando al Gobierno que asuma responsabilidades por la situación que viven los ceutíes.

En respuesta, el vicepresidente primero ha recurrido a los "mensajes falsos" para cuestionar las críticas de la oposición y ha reclamado "dejar de mandar mensajes no solo falsos con respecto a cómo ser capaces de solucionar, mensajes que están mandando también la ultraderecha, mensajes que en algunas situaciones incitan a la violencia", zanjaba Cuerpo.

Es la segunda sesión de control consecutiva a la que el presidente del Gobierno no acude al Congreso de los Diputados para responder a las preguntas de la oposición. En esta ocasión, fuentes gubernamentales justifican su ausencia por la visita de Estado del presidente de la República francesa, Emmanuel Macron, aunque esta no está prevista hasta las 12.00 horas. En la agenda de Sánchez figura una "reunión preparatorio" para el encuentro con Macron a las 9:00 de la mañana.