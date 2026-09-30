Europa eleva la presión sobre el Gobierno de Sánchez para la devolución de inmigrantes en Ceuta

El PP europeo ha aprobado una resolución denunciando la vulneración de la integridad territorial de España y de la UE con la invasión de Ceuta, en la que pide, además, adoptar medidas excepcionales para la devolución de inmigrantes irregulares y rechaza las aspiraciones "infundadas" de Marruecos sobre Ceuta y Melilla.

El texto, acordado por los eurodiputados del grupo, entre los que hay 14 primeros ministros como el de Alemania, Friedrich Merz y la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen, califica lo ocurrido como acto de "guerra híbrida" e insta a la UE a adoptar medidas legislativas excepcionales y efectuar devoluciones sin procedimientos de asilo individuales.

La resolución acordada por el PPE en la ciudad francesa de Toulouse no es vinculante, pero sí marca una línea política muy dura sobre la cuestión migratoria, especialmente de cara a la Cumbre europea del próximo 14 de octubre, la primera desde que tuvo lugar la invasión.

Los firmantes reafirman la soberanía española sobre la ciudad y rechazan cualquier reclamación marroquí sobre territorios españoles del norte de África, destacando que la ciudad es "frontera europea", como dijo Von der Leyen en su discurso sobre el estado de la UE.

La responsabilidad de Marruecos

El PPE reclama también a las autoridades marroquíes que cumplan plenamente sus compromisos en materia de control fronterizo, retorno de migrantes, lucha contra las mafias y cooperación migratoria. Asimismo, subraya que la cooperación entre la Unión Europea y Marruecos debe estar basada en el respeto incondicional de la integridad territorial de los Estados miembros.

Se solicita, además, el despliegue permanente de Frontex y Europol en Ceuta y una investigación independiente para esclarecer quién instrumentalizó la migración irregular contra España y la Unión Europea. El texto también insiste en la aplicación estricta del Pacto Europeo sobre Migración y Asilo y plantea reforzar las herramientas europeas para responder a episodios de presión migratoria instrumentalizada.

El acuerdo es una medida más de presión para el Ejecutivo de Pedro Sánchez, que ya acusó un duro golpe con la resolución aprobada por el Parlamento Europeo que señala a Marruecos por lo ocurrido y exigía al Gobierno español medidas. Los socialistas europeos, con los españoles a la cabeza, votaron en contra e intentaron frenar la votación, que salió adelante con ECR y Patriots, además de la mitad de los eurodiputados liberales.