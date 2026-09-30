Feijóo anuncia el rechazo del PP a la "trampa" de los dos decretos de vivienda

"Yo no voy a apoyar a un Gobierno tramposo", ha dicho el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, al ser preguntado en los pasillos del Congreso por la postura de su partido con los dos decretos de vivienda aprobados este martes en Consejo de Ministros. Sólo uno de ellos ha sido publicado en el BOE, avanzando que quizá sea el único con opciones de prosperar. Hasta este jueves, no se publicará el segundo.

El líder del PP ha denunciado que se trata de dos normas "incompatibles entre sí". "No suelo adelantar la posición de mi partido en las votaciones, pero hoy sí lo voy a hacer. Por respeto a los españoles, por respeto a las Cámaras, por respeto a la decencia política, nosotros no vamos a apoyar en ningún caso una trampa de esta naturaleza", ha dicho.

"El Gobierno aprueba una norma que impone la prórroga forzosa de los contratos hasta el año 2028 y a la vez aprueba otra norma donde dice que la prórroga será forzosa de forma indefinida. Yo no voy a apoyar a un Gobierno tramposo", ha asegurado, señalando al Ejecutivo por su "falta de ética y de respeto al Congreso de los Diputados, a las Cortes Generales y a los ciudadanos de nuestro país".

"Sin vivienda, no habrá alquileres ni compras"

Feijóo ha reprochado al Ejecutivo "engañar a los españoles" y ha dicho que, como diputado, se siente "estafado". "En nombre de la representación de todos los españoles, que no cuenten conmigo para estafar a nadie", ha insistido, alertando también contra las consecuencias de las políticas del Gobierno.

"Si no hay vivienda, la gente no podrá alquilar ni podrá comprar a través de una hipoteca. Si alguno de esos decretos se aprueba, los vulnerables de nuestro país no tendrán ninguna posibilidad de contratar un alquiler porque no habrá ningún propietario que se lo alquile", ha dicho.

El líder del PP ha insistido en poner sobre la mesa su propuesta de construir un millón de viviendas para bajar el precio de los inmuebles y reducir los impuestos en esta materia, especialmente para los más jóvenes. Por último, se ha dirigido a los socios: "¿Realmente ustedes se creen que se puede tomar el pelo a todos todo el tiempo? Allá el Partido Nacionalista Vasco y Junts si quieren formar parte de una trampa, ellos sabrán por qué", remataba.