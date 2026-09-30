Isabel Rodríguez sale escaldada de la sesión de control por las críticas de socios y oposición: "Es un caos"

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, que lleva tres años en el cargo, ha salido escaldada de la sesión de control al Gobierno por el "caos" generado en torno a la aprobación de los dos decretos de vivienda, que trocean las medidas y que hasta los propios socios del Ejecutivo califican de "una trampa". La propia ministra reconocía este martes tener "un cacao" y ser incapaz de explicar con claridad los detalles de unas medidas que serán votadas este viernes en un pleno extraordinario.

Rodríguez ha recibido un tirón de orejas tanto de la oposición como de sus propios socios, Junts y PNV, a los que este martes agradecía su "generosidad". La diputada de Junts Marta Madrenas ha afeado a la ministra su "improvisación, contradicción y literalmente caos", después de que los grupos parlamentarios no recibieran el texto de los decretos hasta esta madrugada y mientras en el Boletín Oficial del Estado tan solo figura publicado uno de ellos.

La ministra Rodríguez se ha limitado a defender "a cuánta gente, a cuántos catalanes y catalanas vamos a ayudar". "La vivienda es algo más serio", le ha recriminado la diputada de Junts, que ha reclamado para un "ámbito tan sensible" como la vivienda "orden, rigor y seriedad". "Y ustedes han demostrado todo lo contrario".

Los votos de Junts son indispensables para sacar adelante los reales decretos este viernes, por lo que la ministra de Vivienda se ha mostrado contenida en su respuesta. También el PNV ha elevado el tono. Su portavoz en el Congreso, Maribel Vaquero, ha recriminado al Gobierno que, después de ocho años, "se legisle a golpe de real decreto ley en un tema tan serio como la vivienda".

Con el problema de la vivienda agravándose año tras año, Rodríguez ha defendido que "queda mucho por hacer, pero para hacerlo nos necesitamos todos los que estamos en esta Cámara y también las administraciones competentes y el sector privado que ha de levantar esas casas". La ministra ha reclamado así el apoyo de los socios que hicieron presidente a Sánchez en 2023 para volver a sumar fuerzas.

Desde la oposición, el diputado del PP Eduardo Carazo ha incidido en otro de los puntos débiles de la ministra: "no saber ni cuándo entra en vigor" las medidas de su decreto. "¿Cómo es posible este caos en un tema tan serio como la vivienda? Es un bochorno", ha denunciado el diputado popular.

La ministra por su parte, ha comenzado su intervención bromeando mientras continúan las movilizaciones en distintos puntos de España por la situación de la vivienda. "El mismo cacao tengo habitualmente en el orden de mis papeles que claridad en mis convicciones", ha dicho Rodríguez. "Lo que tengo claro, muy clarito, claro clarinete, que con ustedes no podemos contar para nada en la defensa de ese derecho ni en la lucha contra la especulación", ha respondido responsabilizando a la oposición de la situación que el Ejecutivo tiene que gestionar.

Carazo le ha replicado recordando la cantidad de viviendas públicas que el presidente Sánchez ha prometido y que todavía no se han materializado. "Hace falta menos demagogia y más viviendas", ha sentenciado el diputado del PP. "Hay quien piensa que las tiendas de Sol tratan de tapar las tiendas de Ceuta, pero ambas son imagen de los dos grandes fracasos de este Gobierno que agoniza", ha zanjado.