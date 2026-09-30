Los incendios se disparan en Ceuta: las llamadas alertando de puntos de fuego se multiplican un 228,6%

El caos se adueña paso a paso de Ceuta. Y hay que recordar que los análisis de inteligencia alertaron desde el inicio de que este era uno de los claros objetivos de Marruecos con la invasión de la ciudad española.

Los fuegos descontrolados han crecido hasta el 10 de septiembre un 194,6% y las llamadas alertando de incendios un 228,6%, según los datos oficiales del 112. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska sigue insistiendo en que la inseguridad de los ceutíes es "subjetiva". Lo hace con la criminalidad disparada, con las violaciones en constante escalada y, ahora, con los incendios multiplicados. Y aún no ha llegado la temporada de frío a Ceuta.

En concreto, y comparado con las mismas fechas de 2025, los datos oficiales del 112 reflejan un total de 165 expedientes de incendios, cuando el año pasado sumaron en estas fechas 56. Es decir, que la escalada es de un 194,6%. Las cartas (resúmenes) de las llamadas por incendios suben aún más: desde las 206 hasta las 677, con una subida de nada menos que un 228,6%, de nuevo, en base a los datos oficiales del 112 hasta el 10 de septiembre. Y todo ello se suma al colapso sanitario.

La ministra de Sanidad, Mónica García, insiste en que no sea producido una situación de saturación sanitaria en Ceuta. Pero los datos oficiales del 112 confirman por completo las alertas de los doctores, enfermeros y hasta el Colegio de Médicos de Ceuta: hasta el 10 de septiembre los expedientes sanitarios en la ciudad se han disparado un 260,9% y las denominados como cartas de llamada sanitarias reflejan una escalada de un 285,8%. Y eso es imposible atenderlo con los medios de Ceuta y la negativa del Ministerio a incrementarlos en proporción a esas cifras.

Los datos reportados por los colegios profesionales de médicos, enfermería y sindicatos sanitarios en Ceuta tras la invasión delatan una brutal saturación del sistema sanitario. Se han registrado brotes generalizados de sarna y contagios de varicela, tuberculosis, enfermedades de transmisión sexual, etc. Ha aparecido hasta un caso de viruela del mono. Y múltiples afecciones dermatológicas graves debido a la falta de condiciones de insalubridad y hacinamiento generadas por la invasión. Hay casos confirmados de enfermedades respiratorias y digestivas, incluidos brotes severos de gastroenteritis.

Representantes del sector farmacéutico han alertado de que la demanda de antibióticos se ha multiplicado por cinco respecto a los niveles habituales. Los picos de asistencia han llegado hasta las 1.600 intervenciones en los días críticos y una media sostenida de más de 300 urgencias diarias.

Los representantes médicos han advertido de un déficit crítico de profesionales sanitarios para atender a esta invasión, con jornadas donde únicamente unos 5 ó 6 médicos han asumido el volumen diario de Urgencias en un entorno de bajas y sobrecarga acumulada generalizada entre los médicos.

Y la respuesta del Ministerio ha sido el intento de que médicos residentes (MIR) actúen como especialistas. Todo un engaño. El Colegio de Enfermería y colectivos sanitarios han solicitado ya activar el estado de alarma o la sanidad militar para hacer frente a la falta de personal y evitar una implosión del sistema.

Pero, pese a todo ello, desde el Ministerio de Sanidad se niega el colapso. Se ha admitido la presencia de "tensiones" puntuales en servicios de urgencias y un "sobresfuerzo" del personal, pero nunca hasta el punto de llegar a admitir que exista un colapso del sistema sanitario.