La España de Maricarmen y dos meses de invasión en Ceuta

Se han cumplido dos meses de la invasión de Ceuta y el mismo Gobierno incapaz de reaccionar ante la agresión marroquí ha sido capaz de arbitrar en cuestión de horas dos decretos para solucionar el problema de la vivienda. Así, sin complejos. El problema de la vivienda. Y todo gracias a la anciana Maricarmen y ese cuento con final feliz que nos están metiendo en vena como si fuéramos imbéciles. La historia merece una manta, una chimenea y que sea Navidad. Menuda estafa.

Por si no fuera suficiente celeridad, el presidente de Gobierno de las vacaciones infinitas exige que los decretos se voten el viernes, ya, mañana mejor que pasado. Es decir, que hay ochenta mil ciudadanos españoles secuestrados en Ceuta y los miembros del Gobierno se toman su tiempo porque no están seguros de si están frente a una crisis migratoria o una crisis humanitaria —cuando no es nada de esas dos cosas—, pero el desahucio del Retiro provoca una reacción inmediata, una demostración increíble de reflejos políticos, un tiempo de respuesta mínimo, insólito e inédito.

Es cosa de ver también cómo la suerte de ochenta mil personas importa mucho menos que la de una. Y cómo la peña de la ceja —los Almodóvar, Bardem y demás figurantes de la izquierda— se retrata con los nietos de Maricarmen que se han instalado en la Puerta del Sol. Sólo falta un mensaje de apoyo de Kylian Mbappé y otro del doble de Vinicius.

Estando Sánchez por medio, nada es descartable, así que no sería de extrañar que el presidente aprovechara el previsible rechazo de sus socios, unos y otros, a sus decretos para anticipar un poco, tampoco demasiado, las elecciones. Él ya tiene tema. La "crisis habitacional". Lo dijo el lunes en una fiesta de La Vanguardia: "Patriotismo es evitar que una mujer de 87 años acabe en la calle después de toda una vida en su casa". Que la casa no fuera suya es un matiz sin importancia dada la conmovedora estampa de la abuela. Tampoco su casero es un fondo buitre y poco le ha importado ese detalle al equipo de manipulación sincronizada. Y que Sánchez hable de patriotismo es de una osadía fuera de registro. Él, que ha dejado tirados a ochenta mil ceutíes.

En la España de Maricarmen, el Gobierno abandona Ceuta, Ada Colau se presenta como una víctima del mercado de alquiler después de haber convertido Barcelona en un infierno inmobiliario y Sánchez se puede eternizar en la Moncloa prometiendo ochocientos mil pisos. ¿O eran trabajos?