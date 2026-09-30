PSOE y Sumar mantienen la enmienda 'intrusa' de la Ley de Nietos pese al informe contrario de los letrados del Congreso

PSOE y Sumar han impuesto su rodillo parlamentario, una vez más, y han dado trámite a la 'enmienda intrusa' que busca salvar la Ley de Nietos. La Mesa de la Comisión de Educación, integrada por tres miembros del PSOE, uno del PP y otro de Vox, ha admitido la modificación, pese al informe en contra de los letrados del Congreso, cuyo contenido contó Libertad Digital.

El PP ha anunciado un recurso ante la Mesa del Congreso, presidida por Francina Armengol y también con mayoría de izquierdas, por lo que será rechazado. Este es el paso previo necesario para que el partido de Alberto Núñez Feijóo pueda acudir al Tribunal Constitucional, presidido por Cándido Conde-Pumpido, al entender que la reforma introducida en la Ley de Educación, y referida a la Ley de Memoria Democrática, vulnera derechos fundamentales.

Los propios letrados de las Cortes advierten de que puede chocar con el artículo 23 de la Carta Magna y citan la doctrina del TC sobre 'enmiendas intrusas'.La modificación busca dar cobertura legal a la instrucción dada por Sofía Puente, la hermana de Óscar Puente, que permitió ampliar la concesión de nacionalidades sin necesidad de acreditar el exilio y en períodos previos a la Guerra Civil.

En opinión del PP, la maniobra confirma que la orden no se ajusta a la voluntad del legislador, ni a la norma salida de las Cortes. "Esta chapuza legislativa es la aceptación tácita de que la instrucción de Sofía Puente, hermana del actual ministro de Transportes, estaba al margen de la ley", trasladan fuentes del PP.

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La formación advierte de que "el plan del Gobierno es inalterable y no tolera ni que los servicios jurídicos de la Cámara Baja hayan advertido, primero, de su falta absoluta de conexión con la ley que pretenden modificar y, segundo, de una posible vulneración de derechos fundamentales reconocidos en la Constitución".

"Manoseo jurídico utilizando a los profesores"

El grupo de Ester Muñoz advierte de que "no aceptaremos la intención de manosear el ordenamiento jurídico para alterar el censo electoral, ni el hecho de que en plena emergencia educativa, como demuestra el último informe PISA, el Gobierno utilice a los docentes para sus fines espurios".

"Por un lado, reconocen abiertamente la finalidad electoral de la Ley de Nietos; por otro, pretenden utilizar una ley que nada tiene que ver con esa materia para buscar fuera de España los votos que ya no consiguen dentro. Todo ello, utilizando a los docentes, que ya son víctimas de la peor ley educativa de la democracia: la Lomloe", señalan desde el partido.

El informe de los letrados recoge que la enmienda de Sumar es "incongruente con el objeto y la finalidad" del proyecto educativo y que no existe "el mínimo punto de conexión material" entre ambas materias. Constata, además, que Sumar presentó esta enmienda "sin justificación alguna". Es decir, ni siquiera sus autores explicaron qué tiene que ver una reforma sobre ratios, jornada lectiva y condiciones de los docentes con cambiar la Ley de Memoria Democrática.