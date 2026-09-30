Sánchez defiende ahora que su Gobierno lleva "muchos meses trabajando" en medidas de vivienda

Ocho años en el Gobierno con numerosas promesas incumplidas y la vivienda continúa siendo uno de los principales problemas de los ciudadanos. Ahora, tras el desalojo de Maricarmen y las manifestaciones y acampadas que ha provocado, con miles de personas denunciando la inacción del Ejecutivo, Pedro Sánchez ha pisado el acelerador. El desgaste por la crisis de la vivienda ya está ahí y, ante el temor de que termine pasando factura en las urnas, el Gobierno utiliza estos dos decretos como cortafuegos para intentar contener el malestar social.

"Llevamos muchos meses trabajando en el real decreto ley", ha asegurado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una rueda de prensa junto al presidente de la República francesa, Emmanuel Macron. Sánchez, que había prometido que esta iba a ser la "legislatura de la vivienda", da así por cumplida su misión en esta materia.

El Ejecutivo sostiene que, con la presentación de las medidas, "ya han cumplido" y desplaza ahora la responsabilidad a los grupos parlamentarios, a los que atribuye la decisión de que los decretos salgan o no adelante. "Hemos incorporado muchísimas de las medidas que también Junts junto con otros muchos plantearon para resolver la emergencia habitacional que sufren muchos ciudadanos en nuestro país", ha reconocido Sánchez, consciente de que el primer decreto, el publicado este miércoles en el BOE, incorpora algunas de las exigencias de Junts.

En este escenario, Sánchez se declara "razonablemente optimista" con la aprobación de ambos decretos, aunque el propio Gobierno ha puesto más énfasis en el primero que en el segundo. Este último responde a las demandas del Sindicato de Inquilinas y, pese a que todavía ni siquiera ha sido publicado, puede convertirse en una pieza política de primer orden. Si finalmente no sale adelante, el Ejecutivo podrá utilizar su rechazo como argumento político y convertir el decreto en un arma electoral.

Ni Junts, ni PNV ni Podemos terminan de despejar el sentido de su voto. Los de Carles Puigdemont hablan de "caos, desbarajuste e improvisación" en la gestión de los decretos. La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha asegurado que, tras un primer análisis, están "decepcionados y preocupados" y que los objetivos que debía cubrir el decreto no están garantizados.

"La realidad es que estamos muy preocupados porque los dos principales objetivos de este real decreto era detener a los fondos buitre y proteger a las familias. Este real decreto no detiene a los fondos buitre porque pueden seguir comprando y tampoco protege a las familias porque si usted quiere o quisiera dejar en herencia un piso en alquiler a su hijo, en el redactado actual el inquilino podría tener derecho a comprarlo antes de que lo heredase", ha denunciado Nogueras en los pasillos del Congreso.

La portavoz de Junts ha dejado así en el aire el apoyo de su formación y ha advertido de que todavía seguirán "analizando" las 200 páginas de los textos antes de fijar definitivamente su posición.