¿Qué es un buitre preguntas, Sánchez? Buitre eres tú

Pedro Sánchez y la ministra de Vivienda han llamado buitres y especuladores a millones de españoles, a todos aquellos que hemos comprado una vivienda con la esperanza de que se revalorizase lo máximo posible. Están aplicando de manera populista un término despectivo y demagógico, "buitre", y un concepto torticero y falaz, especulación, a dos actividades que no solo son legítimas sino fundamentales para una economía próspera y una democracia consolidada.

Speculari significa observar, otear desde una atalaya. De speculari, speculum, espejo. Por eso, un especulador no es sino quien intenta ver el futuro antes que los demás desde la atalaya de una visión sobre el siempre imprevisible futuro. Y arriesga su patrimonio en una apuesta que puede salir bien o no. Especula el agricultor que siembra pistacho en lugar de girasol. Especula el estudiante que elige Ingeniería en vez de Periodismo. Y especula, evidentemente, la pareja joven que se hipoteca durante años para comprar un chalet, apostando a que dentro de unas décadas se revalorizará. Como el futuro es radicalmente incierto, toda decisión económica es intrínsecamente una apuesta en la que se pretende ganar. Es decir, es especulativa. Condenar la especulación equivale a condenar la previsión, es decir, la prudencia, la virtud que Aristóteles colocaba en el centro de la vida buena y que el Gobierno parece considerar un vicio burgués —salvo que te llames Gran Wyoming, Pablo Iglesias Javier Bardem, Évole, Intxaurrondo y demás socialistas de chalet y piscina—.

La metáfora del buitre que emplea la izquierda contra los fondos de inversión inmobiliaria no solo es demagógica en economía, sino también injusta con la zoología porque el buitre limpia el monte de carroña. En el plano económico, el fondo que compra activos deteriorados tras una crisis aporta liquidez, es decir, limpia el mercado de activos basura. Pero el Gobierno no tilda a Blackstone, el mayor fondo del planeta, de buitre, sino que, cobarde y miserablemente, se lo aplica al pequeño propietario que alquila el piso heredado de sus padres, al jubilado que completa su pensión con una renta y al emigrante retornado que invirtió sus ahorros en un piso en la costa con vistas al mar. Llamar buitres a los propietarios es llamar buitres a tres cuartos de los españoles. Es llamarse buitres a sí mismos porque los ministros socialistas tienen varias propiedades. Sin ir más lejos, la ministra de Vivienda tenía en 2024 tres viviendas, lo que la convierte, siguiendo sus metáforas plumíferas, en un alimoche, el más pequeño de los carroñeros.

Esta bandada socialista de pajarracos y pajaritos arrastra cada día la democracia española hacia la oclocracia. Polibio describió cómo la democracia degenera en un gobierno de masas y plebe cuando el demagogo sustituye las leyes generales por las emociones particulares. Y advirtió que un demagogo no puede insultar a la mayoría sin antes dividirla. Así, Sánchez se ha esforzado en enfrentar a catalanes contra el resto de españoles, a mujeres contra hombres, a jóvenes contra mayores y, ahora, a propietarios contra inquilinos y, en general, a quienes tienen algo contra quienes todavía no lo tienen y ya no lo van a poder tener. El resentimiento se convierte en política y el guerracivilismo en táctica electoral.

"Queremos un país de propietarios, no de proletarios", decía el ministro franquista José Luis Arrese. Ahora, la ministra de Vivienda podría proclamar exactamente lo contrario porque el socialismo pretende acabar con la propiedad –de ahí el apoyo a los okupas y, ahora, el ataque a las empresas inmobiliarias– porque esta institución –como explicaron los liberales, de Locke a Hayek–, es la primera frontera de la libertad, la esfera dentro de la cual el individuo no depende de la benevolencia del poder. Por eso las democracias más estables son sociedades de propietarios, y por eso los socialistas están haciendo el máximo, en España y Europa, para convencer a los ciudadanos de que no poseerán nada y será felices. Saben que un ciudadano propietario es un ciudadano muy difícil de manejar. El economista sueco Assar Lindbeck, nada sospechoso de ultraliberalismo, ha señalado que el control de alquileres es la forma más eficaz de destruir una ciudad, dejando aparte los bombardeos. Los dos decretos de Sánchez son dos bombas incendiarias sobre el mercado de la vivienda en España, en el que se debería liberalizar y agilizar el suelo, acortar los plazos de las licencias, dar seguridad jurídica al propietario, rebajar los impuestos sobre la compraventa y la construcción, densificar las ciudades y conectarlas con transporte eficiente, y colaborar con el capital privado en lugar de demonizarlo. En suma, una política liberal que proporcione más oferta, más competencia y más seguridad, frente a una orientación socialista que implica menos oferta, más miedo y más clientelismo.

Voltaire decía que quien consigue hacer creer absurdos puede hacer cometer atrocidades. El absurdo de hoy es que el ahorrador es un depredador y el propietario es un enemigo del pueblo. La atrocidad que van a conseguir los socialistas será un parque de viviendas congelado, unos jóvenes condenados al alquiler perpetuo y, sobre todo, el olvido de que la propiedad es un derecho, no un privilegio. Para tachar de buitres y buscar especuladores, el Gobierno no necesita salir de La Moncloa. No hay especulación más rentable pero también más tóxica y dañina que la de quien sacrifica la prosperidad de todos a cambio de un puñado de votos.