La crisis de la vivienda centrará buena parte de la sesión de control al Gobierno de este miércoles en el Congreso, apenas un día después de que el Consejo de Ministros haya aprobado los dos reales decretos-ley con nuevas medidas en esta materia. La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, tendrá que responder a las preguntas de los socios del Gobierno y del Partido Popular y Vox sobre la situación del mercado y las políticas impulsadas por el Ejecutivo socialista.

Especialmente relevantes serán las preguntas de Junts, cuyo voto será determinante para la convalidación de las medidas aprobadas este martes. La diputada Marta Madrenas preguntará a Rodríguez si cree que "rectificar las políticas de vivienda, condicionadas por sus socios" permitiría "revertir la situación y recuperar la confianza ciudadana perdida". La cuestión llega en plena negociación parlamentaria de los decretos y después de que Sumar haya reclamado públicamente a los grupos que permitan su aprobación.

También interpelará a la ministra la portavoz del PNV, Maribel Vaquero, que preguntará al Gobierno "cómo va a superar los obstáculos para llegar a acuerdos en materia de vivienda". Por parte del PP, Eduardo Carazo pedirá a Rodríguez que explique qué opina "de la situación de los precios de la vivienda en España".

El debate llega después de que el Gobierno haya optado por dividir en dos decretos el paquete de vivienda negociado entre PSOE y Sumar. Uno de los principales puntos de fricción ha sido la prórroga extraordinaria de los contratos de alquiler, una medida especialmente defendida por Sumar y cuyo respaldo parlamentario no está garantizado. Los cinco ministros de la formación reclamaron este martes calentar la calle para favorecer la convalidación de las medidas, mientras Pablo Bustinduy advirtió de que quienes se opongan tendrán "un destino político muy delicado".