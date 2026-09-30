La crisis de la vivienda centrará buena parte de la sesión de control al Gobierno de este miércoles en el Congreso, apenas un día después de que el Consejo de Ministros haya aprobado los dos reales decretos-ley con nuevas medidas en esta materia. La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, tendrá que responder a las preguntas de los socios del Gobierno y del Partido Popular y Vox sobre la situación del mercado y las políticas impulsadas por el Ejecutivo socialista.
Especialmente relevantes serán las preguntas de Junts, cuyo voto será determinante para la convalidación de las medidas aprobadas este martes. La diputada Marta Madrenas preguntará a Rodríguez si cree que "rectificar las políticas de vivienda, condicionadas por sus socios" permitiría "revertir la situación y recuperar la confianza ciudadana perdida". La cuestión llega en plena negociación parlamentaria de los decretos y después de que Sumar haya reclamado públicamente a los grupos que permitan su aprobación.
También interpelará a la ministra la portavoz del PNV, Maribel Vaquero, que preguntará al Gobierno "cómo va a superar los obstáculos para llegar a acuerdos en materia de vivienda". Por parte del PP, Eduardo Carazo pedirá a Rodríguez que explique qué opina "de la situación de los precios de la vivienda en España".
El debate llega después de que el Gobierno haya optado por dividir en dos decretos el paquete de vivienda negociado entre PSOE y Sumar. Uno de los principales puntos de fricción ha sido la prórroga extraordinaria de los contratos de alquiler, una medida especialmente defendida por Sumar y cuyo respaldo parlamentario no está garantizado. Los cinco ministros de la formación reclamaron este martes calentar la calle para favorecer la convalidación de las medidas, mientras Pablo Bustinduy advirtió de que quienes se opongan tendrán "un destino político muy delicado".
Álvarez de Toledo recuerda todos los casos que azotan al Gobierno de Pedro Sánchez: el apagón, la tragedia de Adamuz, la cloaca del PSOE.
"Señor Bolaños, toda su política de vivienda cabe en una línea: el Gobierno de España le puso un piso a una puta en la Plaza de España", afirma.
Félix Bolaños critica que el PP haya votado en contra del Tratado de Amistad con Francia en el Senado. También la acusa de "propagar bulos" y ser como ese "vecino que nunca está contento".
Cayetana Álvarez de Toledo pregunta a Félix Bolaños "por qué no se aplica la doctrina Pedro Sánchez" y dimite. "Tiene que dimitir", afirma.
Félix Bolaños rehúye la pregunta sobre su vínculos con la cloaca del PSOE. "Lamentablemente tenemos casos de corrupción", señala. Afirma, además, que preguntar por los casos de corrupción "alimenta a la ultraderecha".
Miguel Tellado señala que el "único precio de la vivienda que le preocupa a Yolanda Díaz es el de Ginebra". Asimismo, recuerda al ministro Félix Bolaños y su relación con los intentos de la cloaca del PSOE de amedrentar y coaccionar a la juez que investigaba al hermano de Sánchez. En concreto, contactaron el clan de los Rochos para amenazar a la juez Biedma.
Yolanda Díaz contesta que el PP está en contra de los "trabajadores". Además, acusa a la diputada Ana Vázquez de "poner en peligro las vidas de los trabajadores" del Congreso por haber enseñado el gas pimienta.
Miriam Guardiola recuerda que el sanchismo lleva ocho años en el poder. "Ahora se acuerdan de la vivienda", explica. Por otro lado, señala el caso de Olga, una desahuciada en Cataluña que acabó suicidándose.
Miriam Guardiola acusa a Yolanda Díaz de "abandonar" Ceuta y afirma que para Díaz "los españoles no son una prioridad".
Por su parte, Díaz, solo ha contestado: "Mi prioridad son los trabajadores de mi país".
Ione Belarra, secretaria general de Podemos, insiste en llamar a la pyme propietaria del piso de Maricarmen "fondo buitre" y llama a "acabar con el negocio de la vivienda".
José María Figaredo recuerda que España tiene los peores datos "de toda la OCDE". "Su única estrategia es su subir impuestos y sacar dinero de la economía para gastarlo en lo que quieren", ha afirmado. "España es el país que más ha aumentado la presión fiscal de Europa. No traen medidas reales", ha añadido. También ha recordado la situación de los trenes: "Están matando a los españoles".
José María Figaredo, de Vox, pregunta a Carlos Cuerpo "¿por qué hemos llegado a esta situación". El vicepresidente, sin embargo, señala que toda el alza de precios se debe a "la guerra de Irán" y defiende las ayudas a la energía. "Suavizamos el impacto para proteger a los ciudadanos", afirma.
Carlos Cuerpo pide que el PP vote a favor de los dos reales decretos que espera aprobar el viernes, a pesar de que los partidos aún no saben qué contendrán dichos decretos.
Elías Bendodo acusa al PSOE de ser "una banda" y de ser un "suavón". "¿Qué es un suavón? Ni una buena palabra ni una buena acción", ha añadido. Asimismo, acusa a Cuerpo de ser "el vicepresidente de este barco en llamas" y de "no dar la cara".
Elías Bendodo, diputado del Partido Popular, le ha preguntado a Carlos Cuerpo si no debe dar "explicaciones" por todos los casos de corrupción que azotan al Gobierno del Pedro Sánchez.
Por su parte, Carlos Cuerpo pide que el próximo viernes vote a favor de los dos decretos.
El vicepresidente Carlos Cuerpo acusa a la "ultraderecha" de propagar "bulos" sobre la situación de Ceuta. Asimismo, ha pedido que Andalucía acoja a parte de los inmigrantes que entraron en la invasión.
Carlos Cuerpo evita responder a la pregunta de la diputada del PP. Por su parte, Ester Muñoz repregunta a Carlos Cuerpo no responder. "Le hemos propuesto medidas que no quieren llevar a cabo", ha dicho. "Quieren cambiar de pantalla, pero no se lo vamos a permitir", ha añadido.
Ester Muñoz, del PP, pregunta a Carlos Cuerpo por la invasión de Ceuta. "¿Usted sabe lo que está pasando allí?. La diputada ha recordado el caso de una violación en la ciudad autónoma a una menor. "Esa es la normalidad a la que han sometido a los ceutíes", ha añadido.
La portavoz del PNV, Maribel Vaquero, se dirigirá a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, para interrogar al Ejecutivo de Sánchez cómo podrá sortear la oposición a los dos decretos, ya que sin Junts, la votación no saldrá adelante.
El diputado del PP Eduardo Carazo también ha querido aprovechar la sesión plenaria para dirigirse a la titular de Vivienda y preguntarle su opinión "sobre los precios de la vivienda en España", los cuales han sufrido un encarecimiento constante y se han situado como uno de los principales problemas para la ciudadanía.
Una de las preguntas más duras es la de la portavoz de Vivienda de Junts en el Congreso, Marta Madrenas, quien preguntará a Isabel Rodríguez si cree que "rectificar las políticas de vivienda, condicionadas por sus socios, permitiría revertir la situación y recuperar la confianza ciudadana perdida".
En la sesión de control al Gobierno del Pleno de este miércoles, diputados de Esquerra Republicana (ERC), PNV, Junts y también el PP dirigirán diferentes preguntas e interpelaciones a la ministra por su gestión en el ministerio, según consta en el listado del orden del día recogido por Europa Press.
La oposición del PP y varios socios parlamentarios del Gobierno pedirán cuentas este miércoles en el Congreso a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, por su gestión al frente de su cartera, después de que el Consejo de Ministros haya aprobado este martes dos nuevos decretos en esta materia tras las protestas por la vivienda desencadenadas por el desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años que llevaba siete décadas viviendo en el barrio madrileño de Retiro.