Tellado arrincona a Bolaños por el borrado de móviles y su papel en la "cloaca socialista"

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha vuelto a situar a Félix Bolaños en el centro de las acusaciones de su partido sobre las maniobras para desacreditar y presionar a jueces y policías. Durante la sesión de control, Tellado ha acusado al ministro de formar parte de la "cloaca socialista" y le ha preguntado directamente por sus supuestas gestiones con la Fiscalía.

"Señor Bolaños, usted forma parte de la cloaca socialista", ha arrancado Tellado. El dirigente popular ha recordado que el ministro defendió en sede parlamentaria a Santos Cerdán y ha asegurado que se encontraba en La Moncloa cuando se organizó una operación para "acallar a jueces y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".

Tellado ha vinculado esas acusaciones con las investigaciones sobre el entorno de Pedro Sánchez y ha señalado directamente al ministro por sus supuestos contactos con la Fiscalía. "Mientras Marlaska y la directora general de la Guardia Civil boicoteaban el trabajo de la UCO, usted, ya sabemos que estaba de la mano de Leire, hablando con la Fiscalía", ha afirmado.

El popular ha asegurado que esas conversaciones tenían como objetivo reducir las investigaciones relacionadas con el denominado clan de los Rochos y ha preguntado a Bolaños si actuaba siguiendo instrucciones de Santos Cerdán o del propio Pedro Sánchez.

"¿Quién dio la orden?"

La respuesta de Bolaños ha consistido en devolver las acusaciones al PP y sacar a relucir distintos casos de corrupción vinculados a los populares. Bolaños ha defendido que tanto PSOE como PP han tenido casos de corrupción y ha marcado distancias entre esas situaciones y las acusaciones formuladas por Tellado. "De ahí a las difamaciones, a las mentiras, a las insinuaciones que usted practica cada miércoles, hay un abismo", ha respondido.

Tellado ha utilizado su segundo turno para volver a centrar el debate en Bolaños. "Señor Bolaños, su Gobierno está rodeado de corrupción. No lo digo yo, lo dice la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo y distintos juzgados de toda España", ha afirmado.

El dirigente popular ha señalado también al ministro por su relación con el fiscal general del Estado y ha asegurado que ambos borraron sus teléfonos móviles. "Esa es la realidad", ha sentenciado.

Tellado ha terminado reclamando a Bolaños que explique el contenido de las agendas de Leire Díez y, sobre todo, que aclare quién habría ordenado las conversaciones con la Fiscalía. "Diga la verdad, ¿quién dio la orden de hablar con la Fiscalía para reducirle las penas y las acusaciones al Clan de los Rochos? ¿Fue Pedro Sánchez o fue el ministro de Justicia?", ha preguntado.