Mira que fácil es solucionar lo de la vivienda

Hace más de una década que circula la sentencia de que el populista es el que "ofrece soluciones fáciles para problemas difíciles". La frase se ha repetido miles de veces y en una u otra variante la han usado los opinadores de altos vuelos, la prensa respetable y los políticos que no tienen por delante un ciclo electoral. El populista sería, por tanto, el que elude la complejidad de los asuntos a los que se enfrenta una democracia en un Estado moderno y le cuenta a la parroquia que los problemas que acucian a la gente se pueden solucionar rápidamente con este o aquel bálsamo de Fierabrás que acaba de sacar del carromato.

En este punto hay que pedir excusas por el hecho de que el antecesor del populista que a uno le viene antes a la mente es el charlatán del crecepelo y el elixir milagroso. Por lo que conviene hacer constar alguna importante diferencia. El engaño del charlatán, que además divertía a la gente que se congregaba a oírle sin creerle una palabra, sólo causaba un perjuicio al ingenuo comprador del producto. En cambio, el charlatán que ha salido a decir que con dos decretos te soluciona lo de la vivienda en España, causa un daño inmenso a la sociedad y a la democracia. No sólo porque es mentira. El daño es más extenso y profundo que el que provoca una promesa falsa.

El presidente del Gobierno tendría que estar hoy bajo la artillería crítica de toda esa fina prensa progresista que tanto ha censurado y denostado a los populistas y al populismo. Años y años reprobándolos, atacándolos por "dar soluciones fáciles a problemas difíciles", pontificando sobre la complejidad y declarando que los populistas son basura infecta, para callarse ahora, cuando es Pedro Sánchez el que hace de rey del populismo frito, saca del carromato dos decretos cocinados a toda prisa y los vende como la panacea para la falta y carestía de la vivienda.

No es la primera vez, pero esta vez canta demasiado. ¿Alguna pluma progresista tendrá valor para decir lo evidente, que Sánchez es el charlatán del elixir curalotodo, el populista de las soluciones fáciles para problemas difíciles, el irresponsable que ignora la complejidad del problema para ganar aplauso entre gente de la calle? Me da que no, que ni valor ni pluma. Quedarán calladitos y bien tapados, como los niños cuando sospechan que hay un monstruo debajo de la cama. Porque su censura al populismo ha sido tan falsa y oportunista como la charlatanería del presidente. Y no hay huevos para enfrentarse al "clamor de la calle", menos aún cuando el tal clamor viene bien, como es el caso, para hacerle una maniobra de resucitación al Gobierno.

Emoción contra razón, espectáculo en vez de debate político, simplificación frente a complejidad. En todas estas dicotomías ha estado Sánchez del lado del populista, si aplicamos los criterios del filósofo Todorov. Ni el maniqueísmo ha faltado. Dos lados y dos bandos ha establecido el charlatán. Al que vote contra el decreto, lo manda al infierno de los especuladores forrados, al que vote a favor, al cielo de la gente de a pie, donde reina él. Un caso de libro, un caso perdido y la degradación de la democracia liberal.