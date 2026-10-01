El Gobierno no retira los decretos de vivienda: "Ha llegado la hora de que PP, Vox y Junts se retraten"

El Gobierno no da marcha atrás. El Ejecutivo de coalición mantiene intactos sus dos reales decretos en materia de vivienda y descarta retirarlos antes de la votación prevista para mañana, según aseguran fuentes gubernamentales. La decisión supone rechazar de plano la petición de Junts de retirar los decretos y aprobar unos nuevos en el Consejo de Ministros.
"Ha llegado la hora de que PP, Vox y Junts se retraten y demuestren si, en materia de vivienda, están con la ciudadanía o con los especuladores. Con las clases medias y trabajadoras o con las élites", sostiene el Gobierno.
El Ejecutivo defiende que los dos decretos "contienen medidas eficaces para frenar la especulación, poner coto a los fondos buitre, facilitar el acceso a la primera vivienda, fomentar los alquileres asequibles y frenar los desahucios sin dañar a los pequeños propietarios". Fuentes gubernamentales aseguran además que el Gobierno lleva meses trabajando en estas medidas, pese a que su aprobación se ha acelerado en los últimos días en un contexto marcado por el creciente malestar social y la movilización ciudadana tras el desalojo de Maricarmen.
El Gobierno no cuenta con los apoyos necesarios para sacar adelante los decretos y necesita el voto favorable o, al menos, la abstención de Junts para evitar que decaigan en el Pleno. Lo que evidenciaría que, en una cuestión tan trascendental como la vivienda, Pedro Sánchez ya no cuenta con la mayoría parlamentaria que hizo posible su investidura en 2023.
En paralelo, tanto Pedro Sánchez como los ministros del Ejecutivo han defendido en redes sociales los reales decretos que se votarán este viernes en un Pleno extraordinario, que arrancará a las 11.00 horas, y los han reivindicado como la respuesta del Gobierno frente a la "especulación".
La batalla política queda así planteada para la votación. El Ejecutivo mantiene sus decretos sobre la mesa y traslada la responsabilidad a la oposición.