El Gobierno no retira los decretos de vivienda: "Ha llegado la hora de que PP, Vox y Junts se retraten"

El Gobierno no da marcha atrás. El Ejecutivo de coalición mantiene intactos sus dos reales decretos en materia de vivienda y descarta retirarlos antes de la votación prevista para mañana, según aseguran fuentes gubernamentales. La decisión supone rechazar de plano la petición de Junts de retirar los decretos y aprobar unos nuevos en el Consejo de Ministros.

"Ha llegado la hora de que PP, Vox y Junts se retraten y demuestren si, en materia de vivienda, están con la ciudadanía o con los especuladores. Con las clases medias y trabajadoras o con las élites", sostiene el Gobierno.

El Ejecutivo defiende que los dos decretos "contienen medidas eficaces para frenar la especulación, poner coto a los fondos buitre, facilitar el acceso a la primera vivienda, fomentar los alquileres asequibles y frenar los desahucios sin dañar a los pequeños propietarios". Fuentes gubernamentales aseguran además que el Gobierno lleva meses trabajando en estas medidas, pese a que su aprobación se ha acelerado en los últimos días en un contexto marcado por el creciente malestar social y la movilización ciudadana tras el desalojo de Maricarmen.

El Gobierno no cuenta con los apoyos necesarios para sacar adelante los decretos y necesita el voto favorable o, al menos, la abstención de Junts para evitar que decaigan en el Pleno. Lo que evidenciaría que, en una cuestión tan trascendental como la vivienda, Pedro Sánchez ya no cuenta con la mayoría parlamentaria que hizo posible su investidura en 2023.

En paralelo, tanto Pedro Sánchez como los ministros del Ejecutivo han defendido en redes sociales los reales decretos que se votarán este viernes en un Pleno extraordinario, que arrancará a las 11.00 horas, y los han reivindicado como la respuesta del Gobierno frente a la "especulación".

Este Gobierno no va a dar un paso atrás en su lucha por el derecho a la vivienda. Los decretos que hemos presentado sirven para frenar la especulación, facilitar el acceso a la primera vivienda, fomentar los alquileres asequibles y frenar los desahucios, como hemos visto hoy… — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 1, 2026

Todo el trabajo de estos años no ha sido en vano. Los gobiernos de @sanchezcastejon han reforzado el Estado del bienestar. Y en materia de vivienda NO VAMOS

a parar. Este Gobierno de coalición progresista presentará mañana los dos Reales Decretos-leyes que se han trabajado… — Ángel Víctor Torres Pérez (@avtorresp) October 1, 2026

No hay nada que retirar. Este Gobierno tiene muy claro cuál es el camino para luchar contra la especulación, tiene palabra y respeta los acuerdos. O con la gente o con los especuladores. O con España y Catalunya o con Vox y el PP. Eso votamos mañana. — Yolanda Díaz (@yolandadiaz.bsky.social) 2026-10-01T21:25:34.069Z

Hay dos maneras de hacer política: la de joderle la vida a la gente o la de poner soluciones que mejoren su vida. A los primeros no puede salirles gratis. — Mónica García (@Monica_Garcia_G) October 1, 2026

La batalla política queda así planteada para la votación. El Ejecutivo mantiene sus decretos sobre la mesa y traslada la responsabilidad a la oposición.