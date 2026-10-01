El PP recurrirá al Tribunal Constitucional la maniobra del Gobierno con la Ley de Nietos

El PP está dispuesto a "llegar hasta el final" para impedir que el Gobierno logre sortear la suspensión del Tribunal Supremo a la ley de nietos, según trasladan fuentes del partido consultadas por Libertad Digital. En previsión de que la Mesa del Congreso rechace su recurso contra la decisión de la Mesa de la Comisión de Educación, acudirán al Tribunal Constitucional.

La mayoría socialista de la llamada 'mesa pequeña' -integrada por tres diputados del PSOE y Sumar, uno del PP y otro de Vox- decidió tramitar la modificación presentada por el grupo de Yolanda Díaz a la ley de educación con la que, en realidad, se cambia la ley de memoria democrática. Lo hizo pese al informe en contra de los letrados del Congreso, que advirtieron de la posible inconstitucionalidad de la maniobra.

No solo citaban la jurisprudencia del TC al respecto, sino que nombraban el artículo 23 de la Carta Magna sobre el derecho de participación de los parlamentarios en el procedimiento legislativo. Por ello, el PP contempla presentar al TC un recurso de amparo por la vulneración de derechos fundamentales de los diputados, y otro por posible prevaricación del órgano rector de la Cámara.

La enmienda de Sumar pretende dar cobertura legal a la instrucción de Sofía Puente, que abrió la puerta a la nacionalización de extranjeros sin necesidad de acreditar el exilio. Esto permitiría esquivar al Supremo, ya que, si finalmente es aprobada en Pleno, la norma salida de las Cortes en 2022 quedaría ajustada a la orden dada por la hermana del ministro Óscar Puente.

Lo que dice la enmienda

El texto presentado, ahora, en el Congreso recoge que "los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles, y que como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, económicas, sociales, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual, hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española, podrán optar a la nacionalidad española".

Y añade que: "Se presumirá la condición de exiliado respecto a todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955", lo que en la práctica supone conceder la nacionalidad a todos los descendientes de españoles que salieron del país desde 1936, sin necesidad de justificar los motivos ni acreditar el exilio.

El empeño del Gobierno por sortear al TS y sus duros ataques contra el Alto Tribunal demuestran, a juicio del PP, los intereses "espurios" del Ejecutivo con la ley de nietos para modificar el censo electoral. Desde que se aplicó la instrucción de Sofía Puente en 2022, el CERA ha engordado casi un 20%, pasando de 2 millones a más de 2,4 millones. Las solicitudes, además, se han disparado y suman un total de 2,7 millones. De ahí la alarma de la oposición.