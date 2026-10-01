España, único país en votar contra el pacto europeo que agiliza los retornos de inmigrantes

El Consejo de Justicia y Asuntos de Interior de Europa ha aprobado este jueves definitivamente el Reglamento europeo de Retornos por mayoría cualificada. El texto establece un sistema común para acelerar y hacer más efectivos los procedimientos de devolución de inmigrantes, y completa el Pacto sobre Migración y Asilo que facilita las expulsiones.

Sólo España ha votado en contra de este acuerdo, del total de 25 países. Veintitrés de ellos lo han hecho a favor y sólo Bélgica ha optado por abstenerse. De esta forma, el Gobierno de Pedro Sánchez se desmarca de la línea marcada por Europa en política migratoria, una vez más, provocando aún más desconcierto con su voto por haberse producido en plena crisis de Ceuta. Una "excepción vergonzosa", ha valorado la vicesecretaria y eurodiputada del PP, Alma Ezcurra.

El caos continúa en la ciudad con más de 10.000 inmigrantes todavía en las calles, mientras el Ejecutivo ha optado por rechazar un acuerdo que podría facilitar su regreso a Marruecos y acortar los plazos para su vuelta. El pacto de asilo, además, se alcanzó el 20 de diciembre de 2023, cuando España ocupaba la presidencia de turno del Consejo de la Unión Europea.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha sido el representante español en el Consejo de Justicia y Asuntos de Interior, junto a sus homólogos europeos. Este organismo está integrado en el Consejo de la UE, el órgano donde se reúnen los ministros de los Gobiernos de los 27 países miembros.

España, en sentido contrario a Europa

Los socialistas ya se desmarcaron hace semanas de la resolución aprobada por el Parlamento Europeo que califica la invasión como acto de "guerra híbrida", ratifica la españolidad de Ceuta y Melilla y señala a Marruecos por lo ocurrido. En el Congreso, el PSOE votó también en contra de una PNL que exigía al Gobierno activar un plan urgente y coordinado para la implementación íntegra e inmediata del Pacto Europeo de Migración y Asilo en España.

Este miércoles, los socialistas también se desmarcaron de la reforma de la Ley de Extranjería aprobada en el Senado para las devoluciones en caliente en la frontera marítima. La propuesta del PP, que salió adelante con el apoyo de Vox y UPN, buscaba dar respuesta al agujero jurídico detectado por el Tribunal Supremo en su sentencia sobre los saltos a nado en Ceuta y Melilla.

La tardanza del Gobierno en solicitar ayuda a Frontex o Europol, los retrasos en tramitar la ayuda económica europea, la negativa a que los comisarios europeos visiten Ceuta y el rechazo constante a la línea marcada por Europa con la política migratoria son ya motivo de preocupación entre las autoridades del continente. Hasta 22 países ya firmaron una carta señalando al Gobierno de Pedro Sánchez tras el asalto.