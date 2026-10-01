Europa enviará en noviembre una misión a Ceuta para investigar la invasión

Una delegación de la Comisión de Libertades, Justicia e Interior (LIBE) del Parlamento Europeo viajará a Ceuta los próximos 16, 17 y 18 de noviembre para conocer sobre el terreno las consecuencias de la invasión de los pasados 30 y 31 de julio. Su objetivo será evaluar la situación que continúa viviendo la ciudad autónoma.

La misión, pendiente de cerrar todavía la agenda, se reunirá con las autoridades locales y estatales, responsables de seguridad y representantes de la sociedad civil, así como otros actores implicados en la gestión de una crisis que mantiene en Ceuta a más de 10.000 inmigrantes y que, según ha advertido el presidente de la ciudad, Juan Jesús Vivas, tiene a la ciudad en una situación límite.

La misión se suma a las actuaciones desarrolladas en Europa en defensa de la ciudad. La comisión LIBE presidida por Javier Zarzalejos celebró una reunión extraordinaria el 6 de agosto para analizar la situación en la frontera sur de la Unión Europea y estudiar una respuesta de las instituciones comunitarias. Reunión en la que comparecieron el comisario europeo de Interior, Magnus Brunner, y Vivas.

Además, 22 jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea reclamaron una respuesta europea coordinada para proteger las fronteras exteriores y hacer frente a la utilización de la migración irregular como instrumento de presión contra un Estado miembro. A esto se suma la resolución aprobada por el Parlamento Europeo en el último pleno, que condenó el ataque y señaló a Marruecos.

Esta misma semana, el PPE, integrado por 14 primeros ministros y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha aprobado una resolución que fija su posición política sobre Ceuta y califica lo ocurrido como "guerra híbrida", instando a la UE y España a la expulsión de los inmigrantes. Es la postura que llevará el partido a la cumbre europea del próximo 15 de octubre.

Zarzalejos ha destacado que "esta misión demuestra que el Parlamento Europeo no considera lo ocurrido en Ceuta un problema exclusivamente español, sino un desafío que afecta a la seguridad y a las fronteras de toda la Unión Europea". "Es imprescindible que los eurodiputados conozcan de primera mano la situación que sigue viviendo Ceuta y comprueben las consecuencias que una crisis de estas dimensiones sigue teniendo sobre sus servicios públicos, su seguridad y su convivencia", ha añadido.