Junts aprieta al Gobierno con la vivienda y la izquierda se queda sin margen tras el 'sí' del Sindicato de Inquilinas

El próximo viernes, en el Pleno extraordinario convocado por el Gobierno para convalidar sus dos reales decretos de vivienda, se comprobará hasta dónde han llegado las cesiones del Ejecutivo y, sobre todo, si han sido suficientes para convencer a los siete diputados de Junts. Por ahora, los de Carles Puigdemont se muestran muy combativos, pero no deja de ser su habitual modus operandi, tensar la cuerda hasta el último minuto para que, bajo la presión y la desesperación del Gobierno, sus siete votos valgan más.

Junts se muestra "decepcionado y preocupado" porque, según denuncia, los textos no recogen sus principales exigencias. También cuestiona el "caos" del Consejo de Ministros y la poca "seriedad" de la ministra del ramo ante un asunto tan sensible.

Quien parece más accesible es el PNV, aunque la negociación tampoco se ha resuelto por la vía rápida. El asunto ha terminado escalando hasta el líder del partido, Aitor Esteban, que este miércoles acudió al Congreso para reunirse con el ministro de Presidencia, Félix Bolaños. Y es que a día de hoy, la mayoría sigue sin estar garantizada.

Y en este particular sudoku parlamentario aparece Podemos, atrapado entre el rechazo al contenido de los decretos y el coste político de impedir que salgan adelante. Los morados han denunciado que el Gobierno ha hecho una "trampa" y reclaman que los dos textos se tramiten conjuntamente.

Pero la posición de Podemos ya no está tan en entredicho después de que el Sindicato de Inquilinas, principal convocante de las movilizaciones por la vivienda provocadas por el desahucio de Maricarmen, haya pedido a los grupos que voten a favor de los dos textos, aunque considere "insuficientes" las medidas. "Esta vez no les va a salir bien", aseguran fuentes moradas, que interpretan como una maniobra de presión que el Ejecutivo les haya dado apenas 48 horas para estudiar los decretos frente al plazo habitual de un mes. Por eso advierten de que ellos "también jugarán sus cartas".

El Gobierno, mientras tanto, también juega con los tiempos. Los grupos parlamentarios tenían los dos textos desde la madrugada del miércoles, pero su publicación en el BOE no ha seguido el mismo calendario. Uno ha aparecido de la forma habitual, un día después de su aprobación en el Consejo de Ministros. El otro, en cambio, ha llegado al Boletín Oficial del Estado con apenas 24 horas de antelación respecto a su votación en el Congreso. Un margen difícil de justificar con la transparencia que debería acompañar a una norma que el Ejecutivo pretende sacar adelante con carácter urgente.

Moncloa confía también en que la tensión social provocada por el caso Maricarmen contribuya a crear el clima necesario para sacar adelante el paquete de medidas. Porque incluso si el segundo decreto termina cayendo, el coste para el PSOE no tiene por qué agotarse el mismo viernes. Los socialistas aseguran que se incorporará a su programa electoral, convirtiendo una derrota parlamentaria en un elemento para la siguiente batalla política.

El problema para el Ejecutivo es que la mayoría de investidura no se ha convertido en una mayoría de Gobierno. La legislatura ha demostrado una y otra vez que aquella geometría parlamentaria no garantiza los votos necesarios para sacar adelante las iniciativas del Gobierno. Por eso, el "razonablemente optimista" del presidente sobre la convalidación de los decretos contrasta con una realidad parlamentaria a estas alturas, casi ficticia.