Los Reyes visitarán Ceuta y Melilla el 13 y 14 de octubre

En línea con el compromiso que el Rey trasladó al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, y con su voluntad de que la visita tuviera lugar en fechas próximas a la Fiesta Nacional, Sus Majestades los Reyes viajarán a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla los próximos 13 y 14 de octubre, respectivamente.

El viaje, acordado entre el Gobierno y la Casa Real, permitirá a Don Felipe y Doña Letizia desplazarse a ambas ciudades autónomas en el marco de su agenda institucional. Sin embargo, el presidente Pedro Sánchez no acompañará a Sus Majestades los Reyes en este viaje. Todo apunta a que será el ministro Ángel Víctor Torres, responsable del mando único durante la crisis, quien se desplace a las ciudades autónomas junto a los monarcas.

La visita tendrá además un marcado carácter histórico porque será la primera de un jefe del Estado a las ciudades autónomas en dos décadas, después del viaje de Don Juan Carlos y Doña Sofía a Ceuta en noviembre de 2007. Don Felipe ha querido realizar este desplazamiento desde el inicio de su reinado, una visita que finalmente se producirá tras años en los que no llegó a materializarse.

Ahora lo hace tras la entrada masiva de inmigrantes de los días 30 y 31 de julio y despues de que el propio monarca calificara el asalto ante el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y el presidente de la república francesa Emmanuel Macron de "inaceptable" la "intrusión masiva de decenas de miles de personas que este verano atravesaron la frontera de Ceuta". Asimismo, se refirió a "una frontera española que es, también, una frontera europea" y añadió que lo ocurrido supone "un desafío mayúsculo desde el punto de vista de la seguridad, el orden público y la dimensión humanitaria. No podemos afrontar solos una responsabilidad que es de todos".

Por el momento, se desconocen los detalles de la programación. En los próximos días se dará a conocer la agenda que desarrollarán sus majestados los Reyes durante su estancia en ambas ciudades autónomas, así como los actos y encuentros previstos.

Desde que se produjo la invasión, la Corona ha mostrado su apoyo a Ceuta así como la voluntad del Rey de visitar Ceuta y Melilla. En primer lugar, con un mensaje hecho público por la Casa Real, en el que Felipe VI quiso dejar clara su postura expresando su profunda "preocupación e indignación" por los inaceptables acontecimientos que habían tenido lugar en las fronteras de Ceuta, subrayando de forma tajante la necesidad de adoptar todas aquellas medidas que transmitan "de forma unida, clara y determinante" el incondicional apoyo y cariño del resto de la nación a las poblaciones de las dos ciudades autónomas.

Días después recibió en Marivent al presidente de Ceuta, quién manifestó que "el Rey está comprometido con la visita a Ceuta y lo hará".

El 2 de septiembre, con motivo del Día de Ceuta, la Casa del Rey trasladó un mensaje a través de redes sociales con el apoyo del conjunto de España: "La Corona y todos, con nuestra ciudad". Días después, el 8 de septiembre, el Rey se reunió en Zarzuela con la ministra de Defensa, el JEMAD, el jefe del Mando de Operaciones, el jefe del Mando Operativo Terrestre y el comandante general de Ceuta para examinar la situación de la ciudad desde el punto de vista de la defensa. Una imagen que Moncloa interpretó como un plante del Rey ante las declaraciones que Pedro Sánchez había realizado en la cadena Ser, afirmando que "el Rey no había pisado aún Ceuta y Melilla en 20 años de reinado" cuando Felipe VI es rey de España desde 2014.

El 15 de septiembre, durante la apertura del curso de la Escuela Nacional de Protección Civil, Felipe VI se refirió a "una ciudad española que todos llevamos en el corazón y en la mente estos días" elogiando a su vez el trabajo de los servicios públicos desplegados en Ceuta, a la que definió como "ejemplo de civismo en una situación de extraordinaria complejidad".