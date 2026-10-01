Pedro Sánchez no acompañará a los Reyes a Ceuta y Melilla

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no acompañará a Sus Majestades los Reyes en su visita a Ceuta y Melilla, prevista para los próximos 13 y 14 de octubre. Todo apunta a que será el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, responsable del mando único durante la crisis, quien se desplace junto a Don Felipe y Doña Letizia a las dos ciudades autónomas.

El viaje responde al compromiso que el Rey trasladó al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, y a la voluntad de Don Felipe de que la visita se produjera en fechas próximas a la celebración de la Fiesta Nacional.

La ausencia de Pedro Sánchez cobra especial relevancia por el choque abierto entre La Moncloa y el Gobierno de Juan Jesús Vivas desde el asalto masivo de 70.000 inmigrantes los pasado 30 y 31 de julio. La declaración de Vivas ante la jueza María Tardón ha vuelto a poner el foco sobre la respuesta del Ejecutivo central ya que el presidente ceutí aseguró que su Gobierno intentó contactar hasta en diez ocasiones con Sánchez en los días previos a la entrada masiva y reclamó refuerzos policiales.

La inacción del Gobierno está además marcada por las alertas del CNI previas a la entrada masiva. Según documentación desclasificada, el servicio de inteligencia avisó a la Delegación del Gobierno el 29 de julio de que circulaba un llamamiento en redes para un asalto por la valla y por mar al día siguiente. Sin embargo, el Gobierno sigue defendiendo que no hubo ningún aviso.

Dos meses después, la crisis sigue dejando una profunda huella en las calles de Ceuta. La presión sobre los servicios de acogida se mantiene al límite, y muchos inmigrantes todavía en la calle, mientras crece la sensación de abandono e incertidumbre entre muchos vecinos, que afrontan con preocupación una situación que perciben lejos de estar resuelta.

Desde que el presidente Sánchez se desplazó a Ceuta el pasado 31 de julio, en plena crisis provocada por la entrada masiva de 70.000 inmigrantes, no ha vuelto a pisar la ciudad autónoma.