Sánchez cuela en pleno caso Maricarmen una reforma de decreto para multiplicar los campamentos de invasores en Ceuta

No sólo es que Pedro Sánchez esté utilizando el caso Maricarmen para agradar a la extrema izquierda en materia de protección a los okupas y acoso a los propietarios. No sólo es que esté usando el mismo asunto para tapar mediáticamente la invasión de Ceuta, que suma ya dos meses sin solución alguna.

Es que acaba de usar el máximo apogeo de los decretos Maricarmen para esconder en el BOE una modificación de decreto que permite al Gobierno crear campamentos de invasores donde y cómo quiera en Ceuta. Sánchez acaba de confirmar que siempre pensó en dejar en Ceuta a los invasores. El texto de la reforma ha sido publicado este miércoles 30 de septiembre en el BOE.

Y señala lo siguiente: "Real Decreto 761/2026, de 29 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 681/2026, de 25 de agosto, por el que se declara la situación de interés para la Seguridad Nacional en la ciudad de Ceuta". El texto está plagado de carga adoctrinadora del PSOE y de hechos rotundamente falsos: "Desde el inicio de la crisis provocada por la entrada irregular de personas migrantes en la ciudad de Ceuta los días 30 y 31 de julio, una de las máximas prioridades del Gobierno para la normalización de la situación ha sido el retorno de todos aquellos migrantes irregulares que permanecen allí, con pleno respeto a la normativa aplicable".

Pero, sobre todo, está repleto de mecanismos para multiplicar los campamentos de invasores en Ceuta: "Es imprescindible alojar temporalmente a todos estos migrantes en espacios específicos de acogida, resultando esencial que, de manera continua, se evalúe y determine la idoneidad de aquellos espacios e infraestructuras que puedan ser habilitados para una acogida temporal, siempre que reúnan los requisitos mínimos exigibles a este tipo de instalaciones y que, al mismo tiempo, no produzcan una disrupción en las actividades y en la ejemplar convivencia de los habitantes de Ceuta".

Es más: anticipa el destino de los fondos de ayuda a Ceuta a ayuda a los invasores: "En definitiva, es necesario que los recursos que previamente se habían identificado y destinado a afrontar la crisis en el Real Decreto 681/2026, de 25 de agosto, por el que se declara la situación de interés para la Seguridad Nacional en la ciudad de Ceuta, se vayan adaptando, como ya se llevó a cabo a través del Real Decreto 706/2026, de 1 de septiembre, a las nuevas realidades, características y exigencias de la situación y de la atención humanitaria".

Y llega la bomba legal: "Así, y para potenciar las capacidades de los espacios habilitados, resulta necesario incorporar a los recursos que pueden destinarse a afrontar la situación de interés para la Seguridad Nacional nuevos espacios identificados y en condiciones de ser usados en la forma más inmediata posible; cumpliendo, como se viene exigiendo, los requisitos mínimos exigibles a este tipo de espacios y generando a la vez un menor impacto en las actividades de la población ceutí".

De hecho, el texto avanza que "se ha considerado conveniente incorporar la parcela perteneciente al Centro Penitenciario de Ceuta, que cuenta con una ubicación idónea, y dispone de una superficie óptima para facilitar la gestión". "A tal fin, el artículo 4.2.b) del Real Decreto 681/2026, de 25 de agosto, habilita al presidente del Gobierno para acordar, antes de la finalización del plazo de vigencia de la situación de interés para la Seguridad Nacional declarada, y previo informe del Consejo de Seguridad Nacional, la modificación de su alcance material o geográfico; siendo así que, además, la modificación de dicho real decreto debe llevarse a cabo a través de un nuevo real decreto". Traducido, que el presidente gana poder para montar los campamentos que quiera en base al mando único.