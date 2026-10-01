Vivienda plantea un plan B para imponer los alquileres indefinidos si el decreto cae mañana

Pese a que este miércoles el presidente Pedro Sánchez se declarara "razonablemente optimista", el Gobierno asume que no tiene garantizados los apoyos para sacar adelante este viernes el segundo decreto de vivienda, el que contempla los alquileres indefinidos. Ante la posibilidad de que el texto decaiga en el pleno extraordinario, el Ejecutivo ya plantea un plan B para mantener viva la medida y llevarla de nuevo al Parlamento.

Los socialistas no solo prevén incorporar los alquileres indefinidos a su programa electoral de cara al año electoral que se aproxima, sino que contemplan además tramitar la iniciativa como proyecto de ley. Una vía que permitiría prolongar el debate parlamentario y buscar los apoyos necesarios para sacarla adelante.

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha abierto públicamente esta posibilidad después de defender la decisión del Gobierno de separar los dos decretos de vivienda. Una estrategia que algunos grupos, como Podemos, y el propio Sindicato de Inquilinas, convocante de las acampadas en distintos puntos del país, han calificado de "trampa".

"Valía la pena no arriesgar un trabajo de muchos meses con posibilidad de conformar esa mayoría a uno que creo que merece el apoyo, el estudio de los grupos y que incluso se puede dar una tramitación como proyecto de ley, pero que en estos momentos esa mayoría no estaba trabajada como lo está en el otro", ha explicado Rodríguez en una entrevista en la Cadena SER.

El segundo decreto establece que los caseros tendrán que indemnizar con "al menos" doce meses de renta al inquilino en caso de no renovarle el alquiler.

Rodríguez también ha restado importancia a las críticas de los manifestantes, que durante las movilizaciones han exhibido pancartas con mensajes como "PSOE y Sumar son responsables de nuestra miseria". La ministra sostiene que estas protestas se dirigen principalmente contra el Gobierno porque "solo esperan algo de nosotros porque lamentablemente la oposición y el PP se han borrado del mapa", y ha responsabilizado a la oposición del actual problema de vivienda tras ocho años en el Gobierno.

En cualquier caso, Rodríguez considera que la situación cambiará cuando las comunidades autónomas dejen de estar gobernadas por el Partido Popular. "Lamentablemente el Partido Popular gobierna en la mayoría de las comunidades autónomas, pero que en unos meses vamos a tener una oportunidad de oro para cambiar definitivamente las políticas de vivienda de este país que es cambiando a la mayoría de los gobiernos autónomos", ha sostenido la ministra.

Las negociaciones sobre los decretos de vivienda han llegado al límite y han puesto en riesgo la continuidad de la coalición, en un proceso marcado por las profundas diferencias entre los socios del Gobierno. Pese a la tensión y al riesgo de ruptura, Rodríguez asegura tener la sensación "subjetiva" de que existe una "coordinación perfecta" entre los miembros del Ejecutivo.

La ministra también ha optado por mostrarse "prudente y respetuosa" con Junts, cuyo voto resulta determinante para que el decreto de vivienda en el que el Gobierno ha depositado sus principales esfuerzos pueda salir adelante este viernes.