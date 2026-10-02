El PP, en guardia ante la treta del Gobierno solapando dos decretos de vivienda

El Partido Popular anunció desde el primer momento su voto negativo a los dos decretos de vivienda del Gobierno por considerarlos una "trampa", según dijo Alberto Núñez Feijóo. Tanto por su contenido, como por la forma de aprobarlos. Existen dudas sobre qué textos salieron realmente del Consejo de Ministros, dado el "cacao" de la ministra Isabel Rodríguez al explicarlos, y su publicación en el BOE con un día de diferencia, lo que aboca a un auténtico caos jurídico.

La maraña surge de la aprobación de dos decretos contradictorios entre sí y publicados con un margen de 24 horas: el primero, más suavizado y con opciones de salir adelante; el segundo, acordado con Sumar. Ambos incluyen medidas que no pueden ser asumidas al mismo tiempo, como las prórrogas del alquiler: el primero las extiende hasta 2028 y el segundo de forma indefinida.

Esto implica que el más reciente se superpone al antiguo y haría decaer sus medidas una vez entra en vigor, es decir, esta pasada medianoche, al dar comienzo la jornada del viernes. ¿Puede entonces el Congreso debatir un decreto derogado por otro que le contradice? ¿Qué texto se está votando realmente? Si se aprueba el que fue publicado primero en el BOE, ¿saldría adelante con las modificaciones 'superpuestas' del segundo?

Estas son las preguntas que se formula el PP, en base al criterio de varios expertos jurídicos que alertan de la inseguridad que puede provocar esta "chapuza legislativa". Según fuentes del partido, sus servicios jurídicos estudian al dedillo la jugada del Gobierno, sus implicaciones legales, sus consecuencias jurídicas, etc. Un caos que, inevitablemente, acabará en los tribunales.

A las dudas sobre qué aprobó realmente el Consejo de Ministros, y qué texto prevalece, se suma que, desde las 00:00 de este viernes, y hasta que se voten ambos textos en el Congreso en torno a las 14:00, están en vigor ambos. ¿Qué régimen jurídico afecta en este margen de tiempo a propietarios e inquilinos?

Más litigios, más inseguridad, más caos

En caso de que se asuma que el decreto de Sumar prevalece sobre el primero, por ser el más reciente, los inquilinos podrán exigir alquileres sin fecha de caducidad. Un agujero que derivará en todo tipo de pleitos entre arrendadores y arrendatarios, aunque la norma decaiga en unas horas.

Una auténtica "chapuza" legislativa que "derivará en un aumento de los litigios", aseguran en el grupo de Ester Muñoz, donde no descartan que, en medio del caos, Pedro Sánchez pretenda "colársela" al Parlamento imponiendo el decreto más duro pactado con Sumar, sin conocimiento de los diputados, o que pretenda incluir medidas no acordadas, aprovechando el desconcierto.

Los antecedentes del Ejecutivo no juegan, precisamente, a su favor. Hay varios ejemplos: la trasposición europea que aprovecharon para aprobar la excarcelación de etarras, la entrega del palacete del PNV que colaron en una subida de pensiones o la 'enmienda intrusa' a la ley de educación con la que pretenden elevar a rango de ley la ley de nietos que busca engordar el censo de votantes en el exterior.