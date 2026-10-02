EN DIRECTO | Decretos de vivienda: los manifestantes rodean el Congreso

Tensión en el centro de la capital. Mientras en el interior del Congreso de los Diputados se debate el futuro de los decretos sobre vivienda entre rumores de adelanto electoral por la previsible derrota del Gobierno, el pulso político ha comenzado a trasladarse a la calle.

Los grupos de manifestantes ya han tomado posiciones en los alrededores del edificio bajo un dispositivo policial preventivo, buscando hacer visible su postura justo antes de la votación final.

Los alrededores del Congreso están blindados ante la presencia de los manifestantes que claman por la aprobación de los decretos, abocados a fracasar tras la decisión de Junts de votar en contra