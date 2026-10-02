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Política

EN DIRECTO | Decretos de vivienda: los manifestantes rodean el Congreso

Las inmediaciones del Congreso registran las primeras concentraciones ciudadanas a escasos minutos del voto.

Las inmediaciones del Congreso registran las primeras concentraciones ciudadanas a escasos minutos del voto.
Un grupo de manifestantes congregado a las puertas del Congreso de los Diputados. | EFE

Tensión en el centro de la capital. Mientras en el interior del Congreso de los Diputados se debate el futuro de los decretos sobre vivienda entre rumores de adelanto electoral por la previsible derrota del Gobierno, el pulso político ha comenzado a trasladarse a la calle.

Los grupos de manifestantes ya han tomado posiciones en los alrededores del edificio bajo un dispositivo policial preventivo, buscando hacer visible su postura justo antes de la votación final.

Los alrededores del Congreso están blindados ante la presencia de los manifestantes que claman por la aprobación de los decretos, abocados a fracasar tras la decisión de Junts de votar en contra

Los manifestantes rodean ya el Congreso

Centenares de personas procedentes de la acampada de la Puerta del Sol se manifiestan ya en las inmediaciones del Congreso de los Diputados y rodean ya el perímetro de seguridad establecido por la Policía.

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