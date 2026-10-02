Con la excusa del desahucio de Maricarmen, el Gobierno aprobó el martes su enésimo ataque a la propiedad privada con dos decretos sobre vivienda que ponen en el punto de mira al propietario
El Congreso de los Diputados decide hoy el futuro de los nuevos decretos sobre vivienda en una sesión que previsiblemente deparará una nueva y especialmente intensa derrota para Pedro Sánchez tras el anunciado no de Junts.
Al mismo tiempo, en los exteriores del hemiciclo, está prevista la celebración de protestas como las que desde hace días invaden la Puerta del Sol, en defensa de unas medidas de marcado corte intervencionista que, bajo la falsa promesa del escudo social, amenazan con espantar a los propietarios, hundir aún más la oferta de alquiler y consagrar la inseguridad jurídica en el mercado inmobiliario.
Sigue con nosotros en directo una votación decisiva en la que el Gobierno busca imponer, a golpe de decreto, su fracasado modelo habitacional.
El Partido Popular celebra que hubiera un adelanto electoral si los decretos sobre vivienda no salen adelante este viernes en el Congreso, según han indicado a EFE fuentes de la formación, que aseguran que están preparados para ir a elecciones de inmediato.
Las citadas fuentes han indicado que están encantados de que la actual legislatura acabe cuanto antes, ante la hipótesis de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez convoque elecciones a finales de noviembre.
La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha evitado este viernes pronunciarse sobre la posibilidad de que se produzca un adelanto electoral y ha subrayado que la prioridad es arreglar el problema de la vivienda.
"Esa misión le corresponde al presidente del Gobierno. He conversado con él y mi discreción va a ser absoluta sobre esa cuestión", ha dicho la ministra en una entrevista este viernes en la Cadena Ser.
"No voy a desvelar ninguna conversación. Como saben, estamos hablando todos y no puedo ni debo hacerlo", ha concluido la vicepresidenta.
Directamente cuestionada por si le parecería bien un adelanto electoral, Díaz ha dicho que "lo que le parecería bien es que arreglemos el problema fundamental que tiene nuestro país que es la vivienda. Esta es la prioridad que tenemos hoy".
La Policía Nacional ha aumentado la seguridad y desplegado vallas en el acceso al Congreso de los Diputados tras el anuncio de los colectivos sociales acampados en la Puerta del Sol de que acudirán a los alrededores de la Cámara Baja para reclamar que se aprueben los decretos de vivienda.
El Congreso acoge este viernes el pleno para convalidar los dos decretos de vivienda que aprobó el martes el Consejo de Ministros, y que previsiblemente serán rechazados tras adelantar Junts que votará 'no', como previamente dijeron PP y Vox.
La Policía ha desplegado vallas en la Carrera de San Jerónimo, a la altura de la calle Cedaceros, y también ha incrementado la presencia de agentes y de furgonas entre este punto y la Puerta del Sol, donde continúa la acampada de colectivos sociales.
"¿Crees que va a convocar?" "¿Cuándo podría hacerlo?" "¿No irá de farol?", son algunas de las preguntas que recorren a esta hora los pasillos del Congreso. Los diputados especulan ante un Pleno que se ha convertido en trascendental ante la posibilidad de que Pedro Sánchez aproveche para adelantar elecciones. Fuera, calma tensa, con gran presencia policial, a la espera que los acampados de Sol rodeen el Congreso.
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha pedido a Junts que "se muevan a una abstención" en la votación del decreto ley con medidas en ámbito de vivienda que se votará este viernes en el Congreso para así permitir su convalidación.
"Yo lo que espero es que cambien de opinión, que se vaya en una abstención, que nos permita poder hacer una tramitación como proyecto de ley urgente en esta Cámara", ha dicho la ministra en el Congreso refieréndose a Junts y a falta de apenas una hora para que empiece el debate de los decretos ley de vivienda que el Gobierno aprobó el martes y después de que Junts ya haya anunciado su voto en contra a sendas normas, lo que las condena a su derogación.
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha asegurado este viernes que Sumar está "preparado para cualquier escenario" ante un eventual adelanto electoral y ha avanzado que todas las organizaciones políticas de la izquierda se reunirán este domingo para analizar la situación.
"La convocatoria de elecciones es una decisión que toma el presidente. Desde luego nosotros a la izquierda vamos a estar preparados para cualquier escenario, pero el orden lo tenemos bien claro", ha señalado Bustinduy en una entrevista en La Hora de La 1 de TVE, recogida por Europa Press.