Con la excusa del desahucio de Maricarmen, el Gobierno aprobó el martes su enésimo ataque a la propiedad privada con dos decretos sobre vivienda que ponen en el punto de mira al propietario

El Congreso de los Diputados decide hoy el futuro de los nuevos decretos sobre vivienda en una sesión que previsiblemente deparará una nueva y especialmente intensa derrota para Pedro Sánchez tras el anunciado no de Junts.

Al mismo tiempo, en los exteriores del hemiciclo, está prevista la celebración de protestas como las que desde hace días invaden la Puerta del Sol, en defensa de unas medidas de marcado corte intervencionista que, bajo la falsa promesa del escudo social, amenazan con espantar a los propietarios, hundir aún más la oferta de alquiler y consagrar la inseguridad jurídica en el mercado inmobiliario.

Sigue con nosotros en directo una votación decisiva en la que el Gobierno busca imponer, a golpe de decreto, su fracasado modelo habitacional.