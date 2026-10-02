Feijóo habla del "fin de la escapada" y reta a Sánchez a "tener el arrojo de salir a la calle"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha descrito lo ocurrido este viernes en el Congreso como un auténtico "vodevil". "Es impresentable, un teatro", ha añadido, en tono muy serio, advirtiendo de que "yo sí me tomo en serio el Parlamento". "Por el camino que vamos no podemos seguir", ha valorado al concluir la sesión en la que el Gobierno ha visto cómo decaían sus dos decretos de vivienda.

"La escapada debe terminar aquí", ha repetido el líder del PP, pidiendo elecciones inmediatas. "Suya es la decisión de seguir toda la legislatura sin cuentas públicas, sin apoyo de la Cámara, con tensiones en el Consejo de Ministros y sometido al desgaste diario de la corrupción, pero tiene que saber que España no aguanta más", ha advertido.

Después de que el presidente del Gobierno interviniera en la tribuna del Congreso para cerrar el debate, y aprovechara para culpar a la derecha del problema de la vivienda, Feijóo ha hablado de "reto". "Acepto el reto" de que la vivienda sea el eje de campaña, a asegurando, retando a su vez a Sánchez a "tener el arrojo de salir a la calle" para comprobar el 'cariño' que le profesa la gente.

"Hoy se ha acreditado que el señor Sánchez y su Gobierno no tienen ni las Cortes ni la calle, ni el Parlamento ni el pueblo", ha dicho Feijóo ante el fracaso de la convocatoria de Rodea el Congreso, que ha congregado sólo a unas decenas de personas en medio en gran despliegue policial. "Por mí, que convoque cuando quiera. Por España, que convoque cuanto antes", ha insistido.

Tras pedir "que hablen los españoles", ha criticado que "es impresentable usar el problema de la vivienda para hacer maniobras electorales". "¿En qué cabeza cabe seguir con esta inestabilidad?", se ha preguntado, advirtiendo de que "ya nadie piensa en Pedro Sánchez hasta 2031. Pero es que nadie quiere a Pedro Sánchez estas Navidades".

"Hoy no se ha votado un decreto para ayudar a Maricarmen ni a nadie. Aquí se ha traído una excusa para intentar ayudar a Pedro Sánchez. En su aprobación o en su decaimiento solo ha habido cálculo electoral. Nada se ha impulsado pensando en los ciudadanos. Todo se ha diseñado pensando en encuestas", ha concluido.