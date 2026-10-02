Ester Muñoz, increpada por un diputado de Compromís: "¡Lo vais a pagar!

El Congreso vive una jornada que podría ser decisiva para que Pedro Sánchez decida precipitar la legislatura y convocar elecciones en noviembre. Dentro, los diputados se preguntan si el rechazo anunciado por Junts a los dos decretos de vivienda será aprovechado por el presidente para subirse a una supuesta ola de indignación social y adelantar comicios. "¿Convocará?" "¿Será un farol, un globo sonda?", son algunas de las preguntas que se escuchan en los pasillos de la Cámara.

Los rumores se han disparado después de que la vicepresidenta Yolanda Díaz haya desvelado que ha mantenido una conversación con el presidente, como ocurrió en el año 2023 cuando Sánchez decidió adelantar comicios. Algunos diputados son todavía escépticos y siguen hablando de teatro, convencidos de que el presidente aguantará.

La tensión es tal que la portavoz del PP, Ester Muñoz, ha sido increpada por el diputado de Compromís, Alberto Ibáñez, a gritos, en el patio del Congreso: "¡Lo vais a pagar! ¡Vais a tener que dar la cara!", le ha dicho con gesto amenazante, ante el rechazo anunciado de los populares a ambas medidas por considerar que van a agravar el problema de los alquileres, dada la caída de la oferta que disparará los precios.

El @ppopular no va a dar un paso atrás en la defensa de los españoles y de los más vulnerables. Muchos españoles con hijos, mayores de 65, y con rentas bajas temen que estos decretos les impidan alquilar una vivienda. No les vamos a abandonar. Ningún diputado me amedrentará… pic.twitter.com/EHTl4TCgo7 — ESTER MUÑOZ (@EsterMunoz85) October 2, 2026

En los alrededores del Congreso se vive una situación de calma tensa, a la espera de que las manifestaciones en la Puerta del Sol avancen hasta las inmediaciones del Congreso. Desde primera hora de la mañana, el dispositivo policial es especialmente visible con decenas de furgones de antidisturbios, vallas blindando los accesos e impidiendo que la concentración pueda llegar hasta las puertas de la Cámara Baja.

Una imagen de fuerte presencia policial en los alrededores del Congreso, mientras crece la expectación ante lo que pueda ocurrir cuando los manifestantes lleguen a la zona. La votación está prevista a las 14.00, momento en el que podría dispararse la tensión en los alrededores si los manifestantes acaban rodeando la Cámara.

La vivienda, eje electoral

Si finalmente llega el naufragio, la vivienda puede convertirse en el gran eje electoral de Sánchez, que culpará a la derecha, pese a llevar ocho años gobernando. El presidente intentaría así dar la vuelta a una estrepitosa derrota parlamentaria. Se palpa la tensión, la incertidumbre y también cierta sensación de agonía entre las filas socialistas.

Aunque todavía hay quienes aseguran que hay tiempo para negociar. La ministra Isabel Rodríguez ha dicho que "quedan unas horas para la votación de estos reales decreto y yo lo que espero es que cambie de opinión y que se vayan a una abstención que nos permita hacer una tramitación como proyecto de ley urgente en esta Cámara".

En privado, desde Sumar critican a los partidos de la oposición por "vivir a espaldas de la realidad" y aseguran que esta votación "les va a pasar por encima". "No tiene nombre lo que van a hacer", aseguran fuentes gubernamentales que anticipan que "las elecciones sean cuando sean van a ser un referéndum de vivienda".