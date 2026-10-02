Nervios en el PSOE ante la posibilidad de que se precipite un adelanto electoral si decaen los dos decretos

"La calle marca el paso". Eso es lo que sostienen fuentes socialistas que no dejan de hacer quinielas sobre cuándo serán las elecciones generales. Hay quienes ven en la votación de este viernes un posible punto de inflexión capaz de precipitar el adelanto electoral. De ahí que pongan el foco en unas movilizaciones en las calles que ya reclaman incluso una huelga general y que mañana prometen elevar la presión rodeando el Congreso de los Diputados durante la votación de los dos decretos ley en materia de vivienda.

Ahora mismo, el Gobierno no tiene los apoyos garantizados. Y los propios socialistas saben que, de los dos decretos, si consiguen sacar adelante alguno, será solo uno. El otro lo convertirán en munición electoral y lo incorporarán al programa del PSOE. Pero la votación de este viernes es también, para el socialismo, una oportunidad para fabricar un relato y construir un marco político alrededor de un eventual adelanto electoral, situando a la oposición como responsable de impedir al Gobierno adoptar medidas en materia de vivienda. Ese será el discurso que tratarán de vender a su electorado. La realidad, sin embargo, es que el parque público de vivienda apenas ha aumentado en lo que va de legislatura mientras los precios no dejan de subir.

Hay quienes creen que el Gobierno podría aprovechar el soufflé de la movilización social y que, con el horizonte judicial que se le avecina al PSOE, este podría ser un buen momento. Pero nadie se aventura a poner una fecha encima de la mesa. El futuro del Gobierno entra en un terreno cada vez más incierto. En Ferraz saben que Sánchez convocará cuando más le convenga y que la fecha que finalmente elija el presidente estará condicionada también por el juicio a su mujer, Begoña Gómez.

Y por otro lado, sigue abierta la posibilidad de que el Partido Socialista acabe siendo imputado como persona jurídica por financiación irregular. A esto se suma, en otro frente judicial, la documentación que la juez Beatriz Biedma ha aportado al juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, con elementos clave para probar que padeció una persecución orquestada por la cloaca del PSOE con clanes del narcotráfico de Badajoz para eliminarla de la causa del hermano de Pedro Sánchez.

Junts se aleja

Junts ha confirmado su rechazo al texto legal a pocas horas de que los decretos lleguen al Congreso de los Diputados. Los de Puigdemont exigen su retirada y reclaman al Gobierno que prepare un nuevo texto. El movimiento deja al Ejecutivo contra las cuerdas y aboca la votación a un escenario difícil de defender. Sin embargo, el PNV ya adelantó este jueves que dará su apoyo "crítico" al decreto de vivienda que "protege a las personas vulnerables y mejora la situación de los pequeños propietarios", pero rechazará el segundo.

Hasta ahora, el debate de los Presupuestos Generales del Estado, inexistente durante toda la legislatura, se presentaba como el verdadero 'final': si no se conseguía reunir una mayoría parlamentaria suficiente, el Gobierno quedaría abocado a una situación límite. Pero con la vivienda convertida en una causa política de primer orden, si llegado el momento los dos decretos caen, no habría exhibición más evidente de que la mayoría parlamentaria que hizo a Sánchez presidente ya no se sostiene.

Y todo esto ocurre precisamente cuando se cumplen diez años de que echaran a Sánchez de la secretaría general del PSOE y emprendiera aquel viaje en Peugeot con Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García, tres nombres vinculados a distintos casos de corrupción y el exministro, además, en prisión. Diez años después, el presidente mantiene a la dirección federal en una situación de números bajos y a todos sus dirigentes autonómicos y municipales pendientes del calendario electoral. Quieren saber cuándo serán las generales para evitar que sean ellos quienes tengan que comerse el desgaste que acumula el socialismo.

También los socialistas miran hacia otros países y sus respectivas citas electorales, insistiendo en la imagen que el presidente del Gobierno quiere proyectar como líder del progresismo. La mirada está puesta en Brasil, que celebra la primera vuelta de las elecciones presidenciales este domingo, y en Francia, cuyas próximas presidenciales están fijadas para el 18 de abril de 2027 (primera vuelta) y el 2 de mayo (segunda vuelta).