Tesh Sidi pone en la diana a los diputados de derechas: "¡Quedaros (sic) con sus caras!"

La extrema izquierda vuelve a recurrir a las prácticas de matonismo político y señalamiento público a las que tiene acostumbrada a la ciudadanía. La diputada y portavoz de Más Madrid y diputada de Sumar, Tesh Sidi, ha encendido las redes sociales este viernes tras publicar un mensaje inquisidor dirigido contra representantes políticos en el Congreso.

En un escueto pero explícito mensaje publicado en su cuenta oficial de la red social X, la dirigente de la formación comunista adjuntó una imagen con los nombres de parlamentarios como Patxi López y Verónica Martínez acompañada del texto: "¡Quedaros (sic) con sus caras!". Un dictamen al más puro estilo de la kale borroka etarra con el que busca incitar al linchamiento digital y someter al escarnio público a rivales políticos por el mero hecho de ejercer sus funciones parlamentarias, en este caso por la "Solicitud de votación pública por llamamiento" que tiene lugar este viernes con motivo de los decretos de vivienda elaborados por el Gobierno y que serán rechazados por el voto en contra de PP, Vox y Junts.

Vuelve el señalamiento podemita

El comportamiento de Sidi recupera las tácticas más agresivas y sectarias del espacio de la extrema izquierda, un modus operandi impulsado en su día por Podemos y asumido sin matices por sus escisiones. El recurso de difundir fotografías de adversarios para colocarlos en la diana del activismo en redes no busca el debate ni la confrontación de ideas, sino la intimidación, la coerción y el hostigamiento personal.

La publicación ha desatado de inmediato la indignación de rivales políticos y numerosos usuarios que lo han comparado con el señalamiento que hacía el diario Gara de los objetivos de ETA o los nazis a los judíos, denunciando así el matonismo institucional y la falta de respeto elemental a las normas democráticas por parte de quien ocupa un escaño institucional.