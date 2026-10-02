Rajoy pide "ya" elecciones y González se suma con ironía: "Si digo yo que las hay que convocar, no se convocan"

Los expresidentes del Gobierno Mariano Rajoy y Felipe González han exhibido este viernes una notable sintonía durante su participación en el Foro La Toja. En una mesa de debate titulada 'Dos miradas sobre España', ambos exmandatarios han acabado uniendo voces para exigir de forma implícita y explícita la inmediata convocatoria de elecciones generales ante la parálisis institucional que atraviesa el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

El encargado de abrir fuego ha sido Mariano Rajoy, quien ha reclamado de manera tajante que el paso a las urnas se dé "ya", argumentando que en España "no se puede gobernar desde hace mucho tiempo". A su juicio, el país se halla sumido en una "incapacidad" manifiesta para sacar adelante proyectos de calado, empezando por los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Felipe González se ha sumado al reclamo recurriendo a la ironía sobre su tensa relación con la actual dirección de Ferraz: "Si digo yo que hay que convocar elecciones, no se convocan". La réplica de Rajoy no se ha hecho esperar: "Yo tendré más éxito, por eso digo que se tienen que convocar".

"Incapacidad" para aprobar los Presupuestos

El exdirigente socialista ha tirado de hemeroteca y experiencia personal para retratar la debilidad parlamentaria del Gabinete de Sánchez. "¿Se puede vivir sin presupuestos?", se ha preguntado González, recordando que, aunque hoy parezca que sí, cuando en su etapa al frente del Gobierno se quedó sin mayoría para sacar adelante las cuentas públicas, optó por devolver la voz a los ciudadanos y convocar comicios.

Más allá del adelanto electoral, el debate —desarrollado en pleno choque parlamentario por los reales decretos de vivienda— ha dejado ver una amplia coincidencia en la necesidad de recuperar el entendimiento entre PP y PSOE. Rajoy, que se ha declarado "un incondicional del bipartidismo", ha lamentado la falta de diálogo entre las grandes fuerzas nacionales.

Pacto de Estado por la vivienda

En materia de vivienda, ambos han coincidido en señalar la ineficacia de las proclamas "populistas" y han defendido la urgencia de alcanzar consensos de calado.

"Es un problema transversal, lo tiene absolutamente todo el mundo. Esto es imposible hoy, pero es preciso un pacto de Estado", ha remarcado el expresidente popular, subrayando la importancia de contar con las comunidades autónomas. González ha suscrito sus palabras ampliando el tiro institucional: "Y yo metía a los ayuntamientos, que igual tienen algo que decir".