Sánchez arranca la campaña electoral culpando a la derecha de su fracaso

Mientras no dejan de crecer los rumores sobre un posible adelanto electoral y después de permanecer prácticamente durante todo el debate en la zona de Gobierno, asistiendo a un desfile de ministros, Pedro Sánchez ha convertido la votación de los decretos de vivienda en un inesperado mitin parlamentario. El presidente ha aprovechado su intervención final para lanzar un discurso con aroma de arranque de campaña y cargar contra quienes se dispongan a votar en contra de sus medidas.

"Me gustaría pedirles que cuando voten se olviden por un momento del cálculo político, del argumentario de su partido, de las presiones que les llegan de arriba. Les pido que se olviden de todo eso y que piensen en la gente, que piensen en la gente que más necesitan del amparo de lo público", ha dicho Sánchez en uno de los momentos más llamativos de la jornada, con el presidente ya subido a la tribuna tras el debate de los dos decretos.

Después de ocho años en el Gobierno y ante una política de vivienda que no ha logrado los resultados anunciados por el Ejecutivo, Sánchez ha reclamado a los diputados que respalden sus decretos y ha elevado el tono para señalar directamente a quienes voten en contra. "Les ruego, que sean valientes y que sean coherentes", ha reclamado, antes de advertir de las consecuencias políticas de un rechazo.

"Si ese daño se produce, esta vez, la culpa no la tendrá la troika, ni la prima de riesgo, ni los bancos. La tendrán aquellos que voten "no" desde su escaño. Por eso les pido que estén a la altura de lo que la ciudadanía nos está pidiendo", ha lanzado.

El presidente ha dirigido después el mensaje de forma expresa al PP y a Junts, dos de los grupos llamados a desempeñar un papel decisivo en la votación. "Tanto a sus señorías del PP como de Junts, les pido que hagan ese ejercicio y estén a la altura de lo que está pidiendo la ciudadanía. Porque los bulos, las ambigüedades y las excusas absurdas terminan aquí", continuó.

Sánchez ha cerrado su intervención con una advertencia directa a quienes no respalden los decretos: "hagan lo correcto porque la historia les juzgará antes de lo que creen y con más contundencia de la que se imaginan", mientras fuera, decenas de manifestantes rodeaban el Congreso entre fuertes medidas de seguridad.