Sánchez huye del pleno con la intervención de Junts y se reúne con Yolanda Díaz

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asistido a primera hora al debate de los dos decretos ley que este viernes, con toda probabilidad, decaerán tras el rechazo anunciado por Junts. Sin embargo, cuando ha llegado el turno de palabra de la diputada de Junts, Miriam Nogueras, Sánchez ha abandonado el Hemiciclo y ha seguido el debate desde la zona del Gobierno, junto a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, con quien esta misma mañana ha mantenido una conversación telefónica, según ha reconocido la propia Díaz en una entrevista en la Ser. Una ausencia que vuelve a alimentar las especulaciones sobre un posible adelanto electoral.

"Como saben esa misión le corresponde al presidente del Gobierno, he conversado con él y mi discreción va a ser absoluta sobre esta cuestión", ha dicho la vicepresidenta segunda reconociendo un gesto que recuerda a lo ocurrido en mayo de 2023, cuando Sánchez contactó con Díaz antes de comparecer en la Moncloa.

Otros ministros, como Óscar López y Félix Bolaños, también han abandonado el Pleno para trasladarse a la zona del Gobierno, donde se encuentran junto a Sánchez.

Alrededor de las 13.00 horas ha arrancado el debate del segundo decreto, que incluye únicamente la medida exigida por el Sindicato de Inquilinas sobre los alquileres indefinidos y que defiende el ministro de Sumar, Pablo Bustinduy. Sánchez ha optado por seguir la sesión desde fuera del Hemiciclo, mientras que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, sí ha regresado al Pleno para arropar al ministro de su espacio político.

En privado, desde Sumar cargan contra los partidos de la oposición, a los que acusan de "vivir a espaldas de la realidad", y aseguran que esta votación "les va a pasar por encima". "No tiene nombre lo que van a hacer", sostienen fuentes gubernamentales, que anticipan que "las elecciones sean cuando sean van a ser un referéndum de vivienda".