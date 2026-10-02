Sánchez reflexionará este fin de semana si adelanta elecciones a la espera del "sentir popular"

El pleno extraordinario dejó una estampa casi costumbrista. Ministros entrando y saliendo de la zona del Gobierno mientras Sánchez seguía desde allí una sesión que terminó con el Ejecutivo encajando otro revés parlamentario. La imagen era la de un Gobierno pendiente de los votos que no tiene y de una mayoría que, una vez más, se le escurrió entre los dedos.

Ahora toca reflexionar. Sánchez dedicará el fin de semana a medir daños y, sobre todo, a calibrar si ha llegado el momento de pulsar el botón electoral. En Moncloa, por ahora, contienen la respiración y aseguran que este viernes no es día de tomar decisiones. Primero quieren mirar a la calle. "No podemos descartar ninguna opción", aseguran fuentes gubernamentales, que esperan ver la evolución del "sentir popular". El momento elegido para tomarle el pulso a la calle tampoco es menor. Este sábado hay convocada una manifestación por la vivienda y el Sindicato de Inquilinas ya ha puesto el grito en el cielo por el rechazo de los decretos y calienta motores para una huelga general.

No obstante, en el Ejecutivo vuelven a defender que pueden seguir gobernando pese a que haya quedado acreditado que no cuentan con una mayoría parlamentaria. "Esto no es un bloqueo de facto ni una enmienda a la totalidad", aseguran, en sintonía con la frase pronunciada por Pedro Sánchez, dispuesto a defender que se puede gobernar sin necesidad del Parlamento.

Sánchez tiene ahora todo el fin de semana para decidir si convierte el tropiezo parlamentario en una crisis electoral o si vuelve a hacer lo que mejor se le da a este Ejecutivo, ganar tiempo. En cualquier caso, centran el tiro en señalar a los partidos de la oposición.

Según sostiene el Gobierno, cuando los decretos fueron aprobados en el Consejo de Ministros, contaba con el respaldo de los de Carles Puigdemont para sacar adelante el primero. Ese apoyo, sin embargo, se ha evaporado por el camino y ahora el Ejecutivo busca responsables fuera de Moncloa tras ocho años gobernando y con la vivienda como el principal problema de la gente. Su dedo apunta directamente a la oposición y acusa a PP, Vox y Junts de haber engañado a la ciudadanía.