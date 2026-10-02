Una llamada inesperada de Sánchez a Yolanda Díaz dispara los rumores de adelanto electoral

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, acaba de revelar en una entrevista en la SER que ha hablado por teléfono con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Un gesto que recuerda a lo ocurrido en mayo de 2023, cuando Sánchez contactó con Díaz antes de comparecer en La Moncloa para anunciar el adelanto de las elecciones generales al 23 de julio.

"Como saben esa misión le corresponde al presidente del Gobierno, he conversado con él y mi discreción va a ser absoluta sobre esta cuestión", ha dicho la vicepresidenta segunda. A esto se suma que Sumar acaba de anunciar que este domingo reunirá a su dirección para analizar la situación. El partido afronta este escenario especialmente delicado porque a día de hoy, ni siquiera tiene candidato para unas hipotéticas elecciones generales.

El paralelismo vuelve a poner el foco sobre un posible adelanto electoral. Especialmente porque este viernes el Pleno extraordinario del Congreso debate y vota los dos reales decretos de vivienda impulsados por el Gobierno. Si finalmente llega el naufragio, la vivienda puede convertirse en el gran eje de su programa electoral de PSOE y Sumar. A ello se suma que algunos medios próximos al Gobierno ya sitúan el 29 de noviembre como una posible fecha electoral.

La votación será por llamamiento, tal y como han solicitado el PSOE y Sumar. Una escenificación que permite al Gobierno convertir una eventual derrota parlamentaria en un nuevo argumento contra la oposición. Sánchez, por ahora, no tiene previsto estar aquí para presenciar la votación.

La conversación entre Sánchez y Díaz, por sí sola, no confirma un adelanto. Pero, en el contexto actual, añade un nuevo elemento a una hipótesis que vuelve a cobrar fuerza.