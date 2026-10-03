El segundo período de reflexión e Sánchez mantiene en vilo a los partidos: "Es impredecible"

El presidente del Gobierno vuelve a jugar con la ansiedad de los partidos políticos y aspira a convertir su mayor derrota parlamentaria de la legislatura en una ventana de oportunidad para movilizar a la izquierda. Se tomará este fin de semana para "reflexionar" si convoca elecciones. "No podemos descartar ninguna opción. Depende de cómo evolucione la sociedad estos días", trasladan fuentes de Moncloa, admitiendo que "todo está en el aire".

"Es impredecible, no se puede adelantar nada", aseguraban nerviosos diputados al salir del hemiciclo en una de las jornadas más frenéticas que se recuerdan, a pesar de que el resultado de la votación se daba por descontado desde el día anterior. Pero, acostumbrados a los giros de guion de última hora y las negociaciones a última hora, nadie daba por seguro que Junts pudiera acabar absteniéndose en el último momento.

Los independentistas no cedieron a la presión, pese a los rumores interesados de que el presidente convocaría si decaían las medidas, y dejaron en coma a un Gobierno que no daba crédito al ridículo de haber llevado dos decretos y recibir un duro varapalo por partida doble. "No podemos entender que hayan votado en contra", admitían fuentes de Moncloa, desconcertados ante lo ocurrido. El Ejecutivo insiste en que pactó con Junts el 90% de las medidas de uno de los decretos.

A la salida del Congreso, los rostros de los ministros transmitían tanto como sus silencios. Completamente desencajados, la mayoría ni siquiera atendía a la prensa. La incertidumbre marca estas horas los movimientos de los partidos que, en previsión de que pueda ocurrir cualquier cosa, se preparan para todos los escenarios. Sumar ya ha convocado a todas las formaciones de la coalición este domingo para decidir de urgencia un candidato.

"Si quiere hablar de vivienda, hablemos"

PP y Vox defienden estar "preparados", aunque se inclinan por que el presidente no acabará convocando, recordando que ya hizo lo mismo en 2024 para desviar el foco de la imputación de su mujer, Begoña Gómez. "Es imposible ponerse en la mente de Sánchez", admiten, asegurando que todo movimiento responde a su interés personal y partidista, sin tener en cuenta el interés de los españoles ni el "decoro" o la "decencia" a la que aspira cualquier gobernante. "Si la vivienda es el eje, aceptamos el reto", trasladan desde ambas direcciones.

El Ejecutivo se revuelve contra un fracaso anunciado que tenía esperanzas de reconducir. "Hoy solo ha caído la derecha en este país", aseguran, inaugurando la campaña electoral. El propio Sánchez tomaba la palabra en la tribuna del Congreso para cerrar el debate y culpar a la derecha del problema de la vivienda. "Ha ocurrido algo muy grave, no son conscientes de lo que han hecho hoy", aseguran en el Gobierno, señalando a PP, Vox y Junts por su voto negativo.

El presidente no tiene agenda pública este fin de semana y el próximo lunes reunirá a su Ejecutiva, con la decisión ya tomada. Esta vez, en lugar de cinco días, se tomará sólo dos. En caso de que acabe apretando el botón electoral, las elecciones podrían ser el 29 de noviembre. De la manifestación de este sábado y el sentir de la sociedad dependerá la decisión del presidente, sin descartar que todo forme parte de un teatro en el que sólo Sánchez conoce qué se cuece entre bambalinas.