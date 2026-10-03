"Mi país no aguanta más": Feijóo apremia a Sánchez a convocar elecciones y parar la "agonía"

Alberto Núñez Feijóo ha elevado este sábado la presión sobre Pedro Sánchez para que convoque elecciones generales. Un día después de que el Congreso tumbara los dos decretos de vivienda aprobados por el Consejo de Ministros, el líder del PP ha reclamado al presidente que deje de "amagar" con llamar a los españoles a las urnas y lo haga ya. "España tiene el derecho a decidir", ha proclamado durante la clausura del Foro La Toja-Vínculo Atlántico, en El Grove (Pontevedra).

Feijóo ha defendido que su petición no responde al "revanchismo", sino a la situación política que, a su juicio, atraviesa España. "Mi país no aguanta más", ha repetido, antes de describir la legislatura como los "estertores" de una etapa que nunca debió existir y acusar al Ejecutivo de prolongar una "agonía" que estaría arrastrando al conjunto del país.

No pido elecciones por revanchismo. Las pido porque España no aguanta más. pic.twitter.com/RzYsorgxzg — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) October 3, 2026

La crisis de la vivienda ha ocupado buena parte de su discurso. Feijóo ha calificado el mercado de "roto" y ha convertido la caída parlamentaria de los dos decretos del Gobierno en uno de los principales argumentos contra su gestión. El Congreso rechazó ambos textos este viernes, en una jornada que ha desembocado este sábado en movilizaciones convocadas en distintas ciudades españolas por la situación del acceso a la vivienda.

Para el presidente del PP, la respuesta del Ejecutivo ha sido insuficiente y contradictoria. Ha criticado que se pretenda resolver el problema mediante "dos reales decretos contradictorios" y ha acusado al Gobierno de utilizar la confrontación con la oposición para ocultar, según su interpretación, ocho años de "inacción".

Frente a ello, Feijóo ha presentado las líneas maestras de su alternativa. Su propuesta contempla rebajas fiscales para los menores de 35 años —ampliables a menores de 40—, una cuenta de ahorro joven con ventajas fiscales y avales de hasta el 100% del precio de la vivienda para quienes necesiten completar las exigencias bancarias.

También ha defendido incrementar tanto la oferta pública como la privada, reforzar la vivienda social para las personas vulnerables y proporcionar seguridad jurídica a los propietarios. Su objetivo declarado es construir un millón de viviendas y crear simultáneamente 600.000 empleos. El líder popular se ha comprometido a presentar el plan a agentes sociales, partidos y sector inmobiliario y a aprobarlo durante el primer mes de un hipotético Gobierno del PP.

Presupuestos o elecciones

La vivienda no ha sido, sin embargo, el único eje de su intervención. Feijóo también ha prometido que España no volverá a pasar una legislatura sin Presupuestos. Su propuesta consiste en buscar una fórmula legal que permita disolver las Cortes y convocar elecciones si, después de una primera prórroga presupuestaria, el Gobierno no consigue aprobar unas nuevas cuentas.

El líder popular ha vinculado esta cuestión con su diagnóstico sobre el funcionamiento institucional del Ejecutivo. Ha criticado el recurso reiterado al real decreto-ley y ha reclamado una política basada en mayorías parlamentarias estables, reformas y acuerdos.

Pero además, Feijóo ha reservado buena parte de su discurso a denunciar lo que considera un deterioro de las reglas institucionales. Ha hablado de la necesidad de recuperar una "mínima higiene" propia de un país serio y ha acusado al Gobierno de anteponer, en su opinión, la maniobra política a los intereses generales.

En términos especialmente duros, ha sostenido que el objetivo del Ejecutivo ha sido "dividir el país, enfrentarlo, corromperlo, aislarlo internacionalmente y neutralizar cualquier mecanismo de control". Son acusaciones políticas de Feijóo, que ha presentado su proyecto como una alternativa destinada a "recolocar"· lo que, a su juicio, está impidiendo avanzar a España.

Con ese diagnóstico, el presidente del PP ha cerrado su intervención volviendo al mensaje que quiere convertir en eje de su estrategia: las urnas. "España debe poder darse de una vez la oportunidad de un cambio", ha afirmado. Y ha insistido en reclamar a Sánchez que deje de insinuar un adelanto electoral y tome la decisión: "No debería amagar más. Debería hacerlo".