Una huelga general contra la oposición

El fiasco de los decretos de urgencia sobre vivienda, rechazados el pasado viernes en el Congreso de los Diputados, ha dejado al Gobierno al límite de su supervivencia política en una legislatura que ya nació viciada.

El sanchismo planteó las dos normas como un órdago a la oposición, presentándolas como la batalla definitiva del pueblo contra los especuladores, cuando lo cierto es que se trata de dos documentos profundamente sectarios, vergonzosamente redactados y cuya aplicación práctica habría destrozado el mercado del alquiler de manera probablemente definitiva. El partido del prófugo Puigdemont, que aupó a Sánchez a La Moncloa a cambio de su ley de amnistía, decidió rechazar esta última maniobra fraudulenta del Ejecutivo, con lo que la intentona de Sánchez y sus socios ultras se saldó, finalmente, con otro estrepitoso fracaso.

Es de una desvergüenza notable que, tras ocho años de Gobierno, los socialistas provoquen esta crisis de legitimidad democrática a cuenta de la vivienda, un problema que han sido incapaces de resolver en dos legislaturas y que ha pasado a ser la primera preocupación de los españoles según las últimas encuestas del CIS. La sesión parlamentaria del pasado viernes, planteada por los partidos de izquierda en clave guerracivilista, llegó al extremo del señalamiento personal de los diputados que no se plegaron a los intereses de Sánchez, una actitud irresponsable que mostró a las organizaciones extremistas que permanecían en los alrededores del Parlamento el peligroso camino a seguir.

Los acampados en la Puerta del Sol y en las plazas de numerosas capitales españolas han montado en cólera por este fracaso sanchista y han amenazado con manifestaciones ciudadanas e incluso una huelga general. Su ridícula capacidad de movilización quedó de manifiesto durante las acciones de este pasado fin de semana, que congregaron a unos pocos cientos de personas en Madrid, a pesar de las horas de televisión que las cadenas progubernamentales han dedicado a este asunto durante toda la semana. Ahora, además, amenazan con una huelga general, pero no contra el Gobierno, responsable último de un problema que se ha agravado durante los años que lleva en ejercicio, sino contra la oposición, que ejerce su derecho a proteger a todos los ciudadanos de una hiperregulación suicida como la que el Gobierno llevó el viernes a la Cámara Baja.

Los medios izquierdistas, con el acorazado público en lugar preeminente, tratan de inflar las protestas de los acampados como si fueran la encarnación excluyente del pueblo español, pero todos sus esfuerzos parecen condenados al ridículo, a tenor del desprecio que les dispensa la inmensa mayoría de la sociedad por su cariz totalitario. En última instancia, lo que distingue a una democracia es que las huelgas se dirigen contra el Gobierno. Es en las dictaduras donde el Gobierno y sus organizaciones afines se manifiestan en las calles contra la oposición.