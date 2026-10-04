Las fechas del caso Zapatero son totalmente delatoras. Ya se sabía, como publicó Libertad Digital, que la SEPI había facilitado el rescate de Plus Ultra a los 5 días de citarse Zapatero con la empresa y hablar de otros negocios chinos.

Ahora la UDEF confirma que, para colmo, el primer mensaje favorable al rescate de Plus Ultra llegó a los 14 días de confirmarse el pago a la red de Zapatero. Un pago que, por cierto, fue reclamado unos días antes.

La UDEF lo explica de la siguiente manera. "En la misma fecha [21 de octubre de 2020] y obtenido de la conversación mantenida en un chat grupal denominado "SALA SITUACIONAL PULA", Roberto Roselli comenta que se ha encontrado por casualidad con Julio Martínez Martínez". Posteriormente la conversación continúa y dice que "Julio Martínez Martínez le ha pedido que le pague la factura.

En la imagen se observa, de izquierda a derecha, a Julio Martínez Martínez, a varón desconocido, a Julio Martínez Sola, a Roberto Roselli y a varón desconocido". Las cosas no tardaron en moverse: "Al día siguiente, en fecha 22/10/2020, Roberto Roselli en la misma conversación con Rodolfo Reyes, respecto de Julio Martínez Martínez, le indica: "ayer cobrando el contacto".

Los pasos se suceden a toda velocidad: el "26/10/2020 PLUS ULTRA LÍNEAS AÉREAS S.A responde al requerimiento y subsanación de información realizado por la SEPI respecto de la documentación presentada para obtener la ayuda pública, incluyendo la subsanación de la solicitud y mejora del Plan de Viabilidad".

El "05/11/2020, se produce el primer pago de PLUS ULTRA a análisis relevante (6.050 euros), recibido en la cuenta ESXXXXXXXXXXXX, justificado a través del mencionado contrato de prestación de servicios de asesoramiento de 30/07/2020, suscrito entre ambas sociedades".

Un día antes, "en fecha 04/11/2020 Roberto Roselli, en conversación con Rodolfo Reyes, le envía un audio en el que pone de manifiesto una reunión en la que dice que acaba de estar hablando con "el tipo de la SEPI" y que además estaban Julio y él y, "de la otra línea, estaba también el contacto, clandestinamente". Y añade: "Según la visión de "el contacto", la situación fue considerada positiva.

En este sentido, señala que habían trasladado la intención de estar encima de "nuestro caso", realizando un seguimiento de su expediente y mostrando una disposición favorable hacia el mismo". Es más, subraya que afirman que "les da pena que desde que lo solicitaron habían pasado dos meses y no habían tenido respuesta", si bien prevén que esta se produzca en breve, previsiblemente a finales de la semana siguiente, comprometiéndose además a agilizar su tramitación".

Y llega la guinda: "Indica que "verificarán que se cumple con todo para llevar el caso al Comité, y si lo llevan es que estaría prácticamente aprobado". Todo arreglado. Justo tras el pago. La UDEF ha puesto el foco en las fechas del caso Zapatero. Y es que son tremendamente delatoras.

Otra fecha importante es el 14 de octubre de 2020. Era mes y medio después de que la aerolínea solicitara oficialmente el rescate y de que comprobara que no se lo iban a conceder por mil motivos: los accionistas no eran españoles; la aerolínea no era estratégica —representaba el 0,03% de los vuelos nacionales—; arrastraba pérdidas de los últimos cinco años que, por lo tanto, nada tenían que ver con el Covid; tenían deudas con la Seguridad Social; etc. Pero ocurrieron otras dos cosas.

La primera, que ese 14 de octubre el accionista venezolano por excelencia —Rodolfo Reyes— había enviado a directivos a verse con José Luis Rodríguez Zapatero. Y la segunda, que habían quedado también con "ciudadanos de nacionalidad china", es de suponer que para hablar de negocios. Pues dicho y hecho: a los cinco días cambió la actitud de la SEPI.