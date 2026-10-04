De los cacaos al caos y del caos a…

La ministra, sí, la del cacao mental, confesó ante el público estupefacto que en un tema tan candente y alarmante como los decretos de la vivienda para Maricarmen y nadie más, que eran dos, y no uno, pero que no sabía dónde estaba el papelito, busca que te busca y nada, sin darse cuenta puso de moda al cacao cuando exclamó aquello de "Tengo un cacao" y efectivamente lo tenía y de tamaño 4XL.

No solo lo tenía sino que lo produjo en todos nosotros. Ya se habrán dado cuenta de que no es el cacao del árbol, esa gloria venida de América que mencionó Hernán Cortés por vez primera en sus cartas de relación. Nos contagió el lío, el carajal, el berenjenal, el enredo, el embrollo, el fregado o como queramos llamar a ese cacao. Y aún no nos ha dejado en paz, porque si una ministra no sabe qué ha decretado su Puto Amo sobre el tema de sus competencias, ya me dirán ustedes.

Pero además de la diarrea mental estupefaciente, acertó con la palabra porque en efecto tenía un cacao, no sólo en la cabeza, sino entre manos. Tenía un cacao porque el Gobierno había decidido montar un cacao, otro, ahora con la vivienda para aumentar la tensión en las arterias de la social-comuni-naciborroka, a ver si con la ir-regularización y el voto inmigrante agradecido por lo de Ceuta, la Ley de Nietos y otras artimañas por venir, se anula el apoyo electoral anunciado para un cambio profundo de esta España en ruinas.

Me imagino a un fray Gabilondo y a un lego ZP cejador musitarse en confesión que sí, que les convienen los cacaos, que eso de subir la tensión a los españoles ya lo intentaron aunque funcionó al revés, haciendo que la mayoría absoluta, más que absoluta, les votara en contra. Desde entonces, sólo con un monstruo político podría gobernar la izquierda. Y lo creó, al estilo de febrero del 36, pervirtiendo urnas, deformando leyes, animando al enfrentamiento.

Yo no sé ustedes, pero yo noto en mi sangre cómo cacao tras cacao, los que se derivan de burlarse a las claras de lo que es gobernar en una democracia al uso y los que se deducen de las trampas que hacen durante el juego sin que les importe nada el sufrimiento causado a los ciudadanos, lo que me está subiendo al corazón y a la cabeza es el caos, un caos oscuro, indignado, gutural, tal vez irrefrenable.

Es lo que pasa cuando los cacaos se acumulan en nuestra vida cotidiana de un modo tal que van poniendo en peligro los años más prósperos, libres y pacíficos de la España de los últimos dos siglos. Ya he cumplido 75 años y no he vivido una guerra, no he visto pasar hambre masiva, casi todas las familias habían podido conseguir una vivienda, un trabajo, una escuela y muchos, unos estudios, un patrimonio, un porvenir. Crecieron las oportunidades como nunca. Había problemas, pero había esperanza, posibilidad, nación.

Cierto es que durante 30 de estos años no hubo libertad para los partidos políticos y sus apéndices sindicales. Pero las libertades esenciales ya estaban inscritas en nuestra experiencia diaria. Muchos deseamos una democracia plena, otros menos. Peleamos duro. Y a pesar de todo, hasta 2004, en que se organizó el segundo gran cacao incivil (el primero fueron los GAL) —acusar a un gobierno legítimo de haber causado un atentado terrorista—, las sucesivas generaciones de españoles, con más o menos despiste, mejoraban y respetaban la democracia como marco de convivencia.

Pero no. Tras el cacao asesino del 11-M, se montó el cacao del contubernio con ETA y los nacionalismos insaciables y carroñeros que devoraban los hígados del resto de España. Ya nos tragamos casi 1.000 asesinatos imperdonables, a unir a los otros 200. Luego estalló el cacao maravillao, una tragedia económica que arruinó a muchos, empobreció a todos y dejó clara la ineptitud para el gobierno cabal que tenía ese nuevo PSOE, cursi y talantero en apariencia y traidor a la unidad nacional y a la convivencia. El peligro se cernía sobre esta democracia de la que bastantes dudamos ya.

Con una cobardía inesperada, el Partido Popular, logrado el poder democrático más notable que partido alguno haya tenido desde 1982 y su legitimidad consecuente, no hizo nada por enderezar entuertos ni reformar lo reformable. Su penitencia por ese pecado y por otras desviaciones asquerosas fue la indignante moción de censura y el acceso al poder, consentido, de un sanchismo que ya había dado muestras de su indiferencia moral y su vocación radical, corrupta y ajena a todo consenso constitucional.

Desde 2018 hasta ahora, los cacaos, los mentales y los fabricados por los expertos de la alta tensión, han sido innumerables, tantos que muchos nos preguntamos si, en realidad, este Gobierno monstruoso, grotesco y anómalo de post-etarras, de golpistas, de tramposos, mafiosos y ladrones, respetará el veredicto de unas urnas limpias. De momento, vemos cómo las están deformando y falsificando.

Si los nacio-izquierdistas del Gobierno pretenden perpetuarse en el poder por vías pútridas y retorcidas, ya no podremos seguir hablando de democracia. De hecho, ya no podemos. El caos nos obligará a optar por una u otra dictadura y llegado el caos y el caso, oigan, yo tengo mis preferencias. Optaré por España y la civilización, quizá tapándome la nariz, como Unamuno.