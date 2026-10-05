El Sindicato de Inquilinas es la organización que se esconde tras las tiendas de campaña que pueblan desde hace dos semanas la madrileña plaza de Sol. Este supuesto sindicato trata de reeditar aquellas acampadas del 15-M de 2011. Sus cabecillas son, en esencia, jóvenes que han estudiado en colegios de élite o nietos de marqueses y ministros.

En Libertad Digital ya hemos desgranado quiénes son los rostros de los cabecillas de la acampada en Sol. De Valeria Racu a Fernando de los Santos, pasando por Alicia del Río. Esta última, que estudio en la privada y católica Universidad Pontifica de Comillas, ha adquirido más protagonismo en la organización tras su trato soberbio a la prensa. Del Río, que actuaba como portavoz del sindicato, se ha dirigido este lunes a la prensa. Antes de iniciar sus declaraciones, la portavoz, más que pedir, ordena. Ordena cuándo empezar y la altura a la que han de situarse los micrófonos de los distintos medios con una actitud desagradable y con el complejo de superioridad habitual de quienes piensan que se encuentran por encima del bien y del mal; o sea, quienes por costumbre tienden a abonarse a la mala educación.

Yo dejo esto por aquí y que cada uno saque sus propias conclusiones. La mía es que la pija revolucionaria está motivada por encima de sus posibilidades. pic.twitter.com/8owLgqhc3W — sharon (@sharoncalderong) October 5, 2026

Y es que su actitud ha desatado la crítica de diversos usuarios de la red social X. Antes de admitir que el Sindicato de Inquilinas no tiene una fecha para para iniciar la huelga general que persigue llevar a cabo esta organización izquierdista, Alicia del Río, que posee un máster en Psicología de la Educación, ha espetado: "Para rotular Alicia del Río, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid. Comenzamos". Con una altivez petulante, Del Río se postula para defender un "derecho de la vivienda" que "no espera a ningún calendario electoral".

Llama la atención que el auge constante de los precios de la vivienda durante los ocho años en los que la izquierda ha gobernado España no ha suscitado antes ni la indignación general ni las quejas contra el partido que gobierna; es decir, el PSOE. Con todo, también hay que recordar que el Sindicato de Inquilinas no están amparadas en la Ley Orgánica de Libertad Sindical, pues ha congregar a "trabajadores que sean sujetos de una relación laboral como aquellos que lo sean de una relación de carácter administrativo o estatutario al servicio de las Administraciones públicas".