Aznar avisa: Sánchez busca un proceso constituyente para derribar la monarquía

El expresidente del Gobierno y presidente de la Fundación FAES, José María Aznar, ha lanzado una seria advertencia este lunes desde Sevilla sobre la verdadera naturaleza de la próxima cita electoral. Durante su participación en el coloquio 1936. La guerra que todos perdimos organizado por la Fundación Cajasol y que boicoteó por su presencia el escritor David Uclés, ha subrayado que los comicios no son una votación más para decidir la simple alternancia en el poder, sino las elecciones más importantes desde el comienzo de la transición democrática.

El diagnóstico del líder conservador no deja lugar a la complacencia. Según ha explicado, el actual jefe del Ejecutivo y sus socios parlamentarios pretenden dotar a esta llamada a las urnas de un carácter prácticamente constituyente. El objetivo último de la izquierda y el separatismo sería aprovechar una hipotética victoria para desmantelar el armazón institucional vigente. En este sentido, ha afirmado con contundencia que si la actual coalición logra mantenerse en el poder, el sistema constitucional, la unidad territorial y la monarquía parlamentaria llegarán a su fin.

Aznar ha hecho hincapié en el peligro que corren las bases del Estado de Derecho, señalando que los aliados del actual Gabinete actúan de forma deliberada contra la Carta Magna. "Quien pretende cambiar los sistemas constitucionales, deconstruyendo nuestra Constitución, está llamando a un periodo constituyente", ha aseverado, apuntando que esta estrategia deriva irremediablemente en el derribo de la Corona, a la que define como el principal elemento y soporte del modelo de convivencia español.

Por otra parte, el expresidente ha encendido las alarmas sobre la pureza del proceso al advertir de una posible alteración del censo electoral por parte de los socialistas para obtener ciertas ventajas en la cita con las urnas. Haciendo una clara alusión a las irregularidades vividas en el pasado dentro de la formación de Ferraz, ha sido tajante: "Quien lo hizo en su casa, en su partido, es capaz de hacerlo en la casa de todos".

Finalmente, el que fuera líder del Partido Popular ha lamentado la prolongación innecesaria de la actual legislatura. A su juicio, la convocatoria electoral debería haberse producido hace mucho tiempo, dada la evidente parálisis de un Gabinete que ha sido incapaz de aprobar unos Presupuestos Generales del Estado a lo largo de todo su mandato. "Eso es lo que tiene que saber el ciudadano español, tiene que saber que va a votar sobre eso", ha concluido, apelando a la responsabilidad cívica ante este momento histórico.